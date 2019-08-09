В оккупированном Крыму подняли украинский флаг. ВИДЕО

В крымском Судак на территории оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев, передает Zrada.today.

“Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС”, – говорится в его сообщении.

В результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.

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