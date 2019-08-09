На Китай надвигается супертайфун

Супертайфун «Лекима» надвигается на Китай. В связи с этим Центральная метеорологическая служба страны объявила самый высокий уровень тревоги – «красный», передает Zrada.today.

По информации метеорологов, утром 9 августа тайфун был в 365 километрах от китайской провинции Чжэцзян. В центре урагана порывы ветра могут достигать 60 м/с, что оценивается в 17 баллов.

Метеорологи рассчитали, что тайфун смещается в сторону северо-запада со скоростью 20 километров в час. Таким образом, побережья Китая он достигнет ранним утром субботы. Прогнозируется, что сила ветра составит 14-16 баллов.

После этого «Лекима» начнет постепенно терять силу. Тайфун будет смещаться в сторону севера.

По прогнозу синоптиков, 9-10 августа жителей юго-восточных районов Китая ожидают шквал, сильные ливни, могут начаться наводнения и другие природные бедствия.

Специалисты обратились к портовым службам с просьбой вернуть суда из моря и укрепить все сооружения. Жителям провинции советуют не покидать безопасные места.

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