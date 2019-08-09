Двадцять років у владі: Путін в анекдотах

Російський народ любить пожартувати. Навіть коли йому, здавалося б, вже не до сміху. І над тими, з ким жарти погані.

Дев’ятого серпня 1999 року Володимир Путін був оголошений главою уряду і президентських наступником. За цей час він багато встиг зробити. Віхи правління Путіна досить точно відображаються в численних анекдотах. Практично по кожному його досягнення є відповідна народна мудрість.

Ось, наприклад, найактуальніша тема — демократія.

Буш напередодні виборів в Конгрес скаржиться Путіну: у моєї партії проблема, можемо програти. Путін дає йому в допомогу Чурова. За підсумками виборів телефону:

— Ну як справи, Джордж?

— У всіх штатах з невеликою перевагою виграла «Єдина Росія».

Це, так би мовити, просте спостереження за подіями. Але є в анекдотах і справжнє філософське осмислення суті путінської демократії.

Сидить ворона на дереві, тримає в дзьобі сир. Повз пробігає лисиця:

— Ти за Путіна голосувати будеш?

Ворона мовчить.

— Оглухла, дура? За Путіна, питаю, голосувати на виборах будеш?

Мовчання.

— Останній раз питаю: за Путіна будеш голосувати чи ні?

— Ні.

Сир випав. Лисиця підібрала і втекла. Ворона сидить сумна і розмірковує:

— Ну, сказала б я: «так» — і що б від цього змінилося?

Нинішня політична система в Росії так влаштована, що видає у кожному виборчому циклі однаковий результат незалежно від нашої поведінки. Ми можемо підтримувати цю систему або розчаровуватися в ній. Це ніяк не відбивається ні на те, хто очолює країну, ні на те, які позиції займає партія влади. Деякі кремлівські пропагандисти люблять на цей рахунок говорити, що противникам нашого лідера просто запропонувати народу нічого.

А народ, знову ж таки, жартує:

— Який у нас може бути діалог з опозицією? — запитує Путін на своїй прес-конференції. — Адже вона щось мукає.

— Володимир Володимирович, — лине голос із далекого кутка залу. — Ви у неї кляп-то з рота вийміть.

Це, загалом-то, добродушний анекдот. Путін над ним, напевно, і сам міг би посміятися. Інший на ту ж тему звучить зовсім інакше. Пробирає до мурашок.

Сидять Путін з Бушем на риболовлі. Закинули вудки. Наш президент зосереджено чекає. А американський — весь издергался: то по щоці себе грюкне, то — по лобі. Потім потилицю чухати почне.

— Слухай, Влад, — питає, — чому тебе комарі не кусають, а мене зажрали?

— Мене не можна.

Якщо у Путіна навіть комарі діють за наказом, то зрозуміло, що в нашій країні ніколи нічого змінитися не може. Існує, як вважають деякі культурологи, своєрідна російська матриця, тобто певний стандарт, який відтворюється постійно, з року в рік, з десятиліття в десятиліття… До нескінченності. Думка це досить спірно, але і воно знайшло відображення в анекдотах.

Мужик прокинувся після летаргічного сну.

— Відгадай, — кажуть йому, — який у нас рік?

— А хто зараз президент: Путін чи Медведєв?

Цей анекдот з’явився, напевно, відразу після того, як Путін пішов на третій президентський термін. З тих пір, правда, ставки Дмитра Анатолійовича різко впали. Мало хто вірить в його друге пришестя. Сучасний анекдот на ту ж тему коротше і прямолінійніше: «Лежав Ілля Муромець на печі тридцять років і три роки. Сліз, нарешті, з неї, увімкнув телевізор… А там Путін виступає».

Але що ж робить глава держави все це час? Для відповіді на таке питання треба перейти до анекдотів про економіку та соціальне становище країни. Тут останнім часом домінує чорний гумор.

Виступає Путін перед народом:

— Громадяни, у відповідь на санкції з боку країн Заходу нам доведеться затягнути пояси і працювати значно більше.

— Будемо працювати у дві зміни, — лине голос із залу.

— Ось думка справжнього патріота, — радіє Путін і додає, що з-за санкцій нам доведеться відмовитися від імпортного продовольства.

— Станемо працювати у три зміни, — підтримує патріот.

— Спасибі, товаришу, — дякує його Путін. — А де ви працюєте?

— В морзі, Володимир Володимирович.

Не всі, втім, програють від путінської економічної політики. Навіть у імпортозаміщення є своєрідні бенефіціари. Ось, наприклад, лист, надісланий нещодавно в Кремль: «Шановні Володимир Володимирович і Дмитро Анатолійович! Особисто готовий знищувати по п’ять кілограмів санкционных продуктів на тиждень. Якісно. Швидко. Безкоштовно».

Звичайно, подібні бенефіціари — це дрібна сошка. Справжні прихильники нинішньої системи працюють не з товарами, а з фінансовими потоками. Так виходить вигідніше. Взагалі нічого робити не треба, а доходи утворюються значні. На цей рахунок є такий анекдот: «Володимир Путін назвав Владивосток „територією випереджаючого розвитку“ — це коли бюджетні гроші вже витрачені, але ще незрозуміло, на що».

А що ж тим часом дістається простому народу? Соціальні виплати. З цим у нас все строго і справедливо. Хто більше заслужив — той більше отримує. Ось, наприклад, як бачиться жартівникам ситуація з виплатами учасникам війни: «Я вирішив виплачувати ветеранам Великої вітчизняної війни по тисячі рублів, — говорить Путін, — ветеранів Першої світової — по десять тисяч, а ветеранам Куликовської битви — аж по мільйону».

Крім соціальної системи у нас процвітає ще й транспортна. «Бадьоро несеться Путін на своїй LADA Kalina зі швидкістю 120 км/год, захоплюючись станом костромських доріг. А перед ним зі швидкістю 200 км/год несуться асфальтоукладач і бригада шляховиків».

У Москві, однак, існує й інший спосіб пересування. Ось оголошення. «Беручи до уваги скарги автолюбителів на те, що перекриття вулиць у момент проходження президентського кортежу призводить до численних заторів, повідомляємо: Володимир Володимирович Путін прийняв рішення пересуватися тепер виключно на метро. У зв’язку з цим рух по Кільцевій лінії буде завтра призупинено з 17:00 до 20:00».

І останнє. Як стогін.

— Володимир Володимирович, довго ще нам терпіти це свавілля?

— Ну рік-другий доведеться потерпіти.

— А потім?

— Потім поступово звикнете…