Greenpeace звернувся до РПН для аналізу причин стрибка радіаційного фону під Архангельско

Greenpeace звернувся до РПН для аналізу причин стрибка радіаційного фону під Архангельськом

оссийское відділення Greenpeace звернулося в Росспоживнагляд з вимогою встановити причину підвищення радіаційного фону в Архангельській області, де в акваторії Білого моря в районі Неноксы стався вибух на військовому об’єкті, і досліджувати його наслідки для навколишнього середовища та населення. Про це повідомляється на сайті організації.

У прес-релізі сказано, що, за даними Управління МНС по Архангельській області, в Северодвінську 8 серпня був зафіксований стрибок радіаційного фону до 2 мкЗв/год, що перевищує звичайний рівень фону в 20 разів. Таке підвищення фону може бути індикатором наявності в повітрі альфа – і бета-випромінюючих радіонуклідів, небезпечних при внутрішньому опроміненні.

Як прокоментував Znak.com керівник проекту енергетичної програми Greenpeace Росії Рашид Алімов, короткочасний, але досить значний стрибок радіаційного фону в декількох десятках кілометрів від місця вибуху — це єдиний достовірний факт на даний момент. «Підвищення було зафіксовано в Северодвінську в період з 11:30 до 12:30 години. Зараз фон стабілізувався, про це говорять офіційні джерела і пишуть жителі регіону в соціальних мережах. В іншому є тільки

Greenpeace звернувся до РПН, щоб встановити, до яких значень радіаційний фон піднімався в місці викиду, які саме небезпечні речовини потрапили в повітря, є загроза для здоров’я людей, проведена оцінка внутрішнього і зовнішнього опромінення жителів, чи вжито заходів по забезпеченню їх безпеки. Важливо з’ясувати причину радіаційного стрибка.

Експерти і жителі регіону припускають, що причиною стрибка радіації стали події, пов’язані з військовими. Хоча офіційно у Міноборони заявляли, що перевищення радіаційного фону в Северодвінську немає, район Двінського затоки Білого моря, де стався вибух, закрили для вільного плавання цивільних суден до 10 вересня.

Алімов зазначив, що крім Росспоживнагляду і МНС, які повинні відреагувати на подію і надати інформацію, нові відомості в найближчі дні можуть дати результати регулярного моніторингу Росгідромету і дані норвезького директорату з радіаційного захисту.