В Ефіопії знайдено найдавніше високогірне людське поселення

Понад 30 000 років тому люди кам’яного віку на території сучасної Ефіопії перебралися в гори, заснувавши поселення в скелі на висоті 3350 метрів над рівнем моря. Археологи, що виявили це місце, стверджують, що воно є найбільш раннім свідченням проживання стародавніх людей на великих висотах.

Великі висоти — це стрес для людського організму. Низький рівень кисню утруднює дихання, крім того, на висоті інтенсивність ультрафіолетового випромінювання вище, а коливання температури — більше. Тому до цих пір вчені вважали, що люди почали жити в горах порівняно недавно.

Однак у 2014 році вчені знайшли в Андах поселення, засноване 12 000 років тому. Це було найдавніше свідчення про існування людських поселень в горах, коли-небудь виявлений. З тих пір актуальним стало питання про те, як і коли люди пристосувалися до екстремальних умов життя на великих висотах.

Тепер, в ході дослідження, результати якого опубліковані в журналі Science, вчені на чолі з Гетцем Осендорфом з Інституту доісторичної археології в Університеті Кельна (Німеччина) виявили високогірну печеру з ознаками людської діяльності, які датуються 47 000 31 000 років тому.

Кам’яні знаряддя епохи середнього палеоліту

Під час експедиції в національному парку Бейл-Маунтінс (Bale Mountains) дослідники виявили кам’яну печеру, що містить тисячі артефактів епохи середнього палеоліту. Серед них були інструменти, вогнища вогнищ та кістки тварин.

Ці стародавні люди були мисливцями-збирачами. За словами вчених, не дивно, що свідчення людської діяльності знаходяться в таких екстремальних регіонах: щоб отримати доступ до їжі, первісні люди регулярно і багато пересувалися.

Вчені вже знаходили і більш давні сліди людської діяльності у високогірних регіонах в Тибеті і Ефіопії, однак вони не свідчили про регулярному проживання людини в тих місцях. Зараз дослідники можуть довести, що люди залишалися в горах Бейл-Маунтін довго і використовували ресурси афро-альпійської екосистеми неодноразово між 47 000 31 000 років тому. Більш точну дату поки що неможливо встановити.

Об’єкт, мабуть, неодноразово використовувався протягом декількох тисяч років.

Чому люди пішли в гори?

Спочатку дослідники думали, що люди пішли в гори, тому що посуха в низинах змусила їх шукати нові місця проживання. Однак аналіз клімату того часу показав, що це не так.

Умови тоді були вологими, і древні люди на території Ефіопії, судячи з усього, повинні були жити в низинах і на великих висотах одночасно. Вчені виявили фрагмент яєчної шкаралупи страуса (ніколи не зустрічається в цих висотах) у відкладах середнього палеоліту, а це значить, що люди, які проживають на висоті, підтримували контакт з людьми з низин і не були ізольованими.

Так чому ж люди вирушили в гори? «Коротше кажучи, — сказав Гетц Осендорф, — ми не знаємо, але думаємо, що саме цікавість підштовхнуло людей на ці височини».

За матеріалами Newsweek

Читайте також:

Археологи знайшли цивілізацію, що існувала задовго до Стародавнього Єгипту

В Ізраїлі виявлено 9000-літній поселення

Індійські археологи відкрили саркофаги Харапською цивілізації