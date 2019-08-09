Міноборони намагається отримати 2,4 мільйона від пов’язаної з Пашинським фірми

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони до «Української бронетехніки» про стягнення штрафу на 2,4 млн грн. Про це повідомили журналісти проекту «Марлін».

Відзначається, що міністерство звернулося до суду ще на початку 2019

року. Воно хотіло стягнути з «Української бронетехніки» 6,6 млн грн через невиконання

умов контракту в рамках державного оборонного замовлення на поставку бронемашин.

Деталі і суть порушень секретні, тому не розкриваються.

У повідомленні також йдеться, що це вже другий позов Міноборони

проти зазначеної фірми. Наприкінці 2018-го міністерство стягнула з «Української бронетехніки»

понад 300 тис. грн.

Сергій Пашинський

«Українська бронетехніка» до 2015 року називалася

«Укрглавпак» і виробляла тару і пластмасу. Директор компанії — Олександр

Кузьма. Кілька років тому він на громадських засадах був помічником

голови парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергія

Пашинського. У 2019 році «Українська

бронетехніка» отримала 200 млн грн на виконання таємної угоди

з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на поставку бронемашин

«Варта». За чотири роки до цього Микола Кузьма назвав себе ідеологом її

створення.

«Після оприлюднення факту отримання 200 млн грн для

виконання таємної угоди компанія заперечує свій зв’язок з Сергієм

Пашинським», – зазначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Пашинський поскаржився в поліцію із-за критики в житомирській газеті.

Також була знайдена зв’язок між Пашинським і підозрюваної в крадіжці

$20 млн «Ощадбанку».