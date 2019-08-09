Над Украиной пролетел росийский самолет

Российский самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут
Российскому самолету разрешили осуществить перелет над Украиной из-за непогоды и угрозы аварийной ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба Украэродвижения, передает Zrada.today.
Командир экипажа авиакомпании РФ “Глобус” Boeing-738, выполнявший рейс из итальянского города Бари в Москву, попросил разрешения на использование воздушного пространства Украины.
Из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за гроз над Украиной, Польшей и Беларусью, Украина сделала исключение и дала разрешение.
Российский самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.
Отметим, самолетам, включая российским, могут давать разрешение на вход в воздушное пространство Украины в случаях, когда обход опасных метеоявлений без входа в Украинское воздушное пространство может привести к аварийной ситуации.
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