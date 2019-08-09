Понад 500 журналістів і літераторів

ПЕН-Москва і «Вільне слово» поширили заяву про придушення протестів у Москві

Літератори і журналісти, члени об’єднання ПЕН-Москва та асоціації «Вільне слово», поширили заяву у зв’язку з придушенням масових протестів у Москві. Його текст опубліковано на сайті організації.

«Городяни вийшли на захист своєї Конституції, протестуючи проти беззаконня і будь-яких форм насильства, від кого б воно не виходило […] А силовики, які запустили машину придушення, посилили його. В результаті тисячі наших молодих (і не дуже молодих) сучасників зазнали незаконним затриманням, а деяким загрожує кримінальне переслідування. При тому, що вони нічого протиправного не робили, доказів їх провини немає, а є чергова безсоромна фальсифікація. Почали з фальсифікації виборів, продовжили фальсифікацією кримінальних справ. Що збираються сфальсифікувати ще?», — сказано в заяві.

Підписанти вимагають забезпечити право на вільне висловлювання, звільнити всіх затриманих, припинити кримінальні справи проти учасників мирних демонстрацій, допустити до виборів всіх кандидатів. «Пропаганда повторює один і той же теза: протестуючи, ви руйнуєте державу і ведете справу до революційного хаосу. Ні, все навпаки. До хаосу веде демонстративне беззаконня: де немає закону, там немає держави», — йдеться в заяві.

Один з незареєстрованих кандидатів у парламент столиці та співорганізатор мітингу 10 серпня Олена Русакова на своїй сторінці в Facebook назвала звернення «найкращим текстом про те, що відбувається».

Свої підписи під заявою, опублікованим 6 серпня, поставили близько 500 письменників, поетів, драматургів, журналістів, публіцистів, перекладачів, критиків, літературознавців і філологів.