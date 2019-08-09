Рада Федерації готує посилення закону про мітинги. У містах будуть єдині місця для протестів

У Раді Федерації готують законопроект, в якому «конкретизують вимоги до місць проведення політичних акцій». Про це пише «Коммерсантъ». Член ради федерації Людмила Бокова пояснила, що якщо закон приймуть, то в кожному російському місті позначать конкретне місце для мітингів. За межами цих місць протестувати буде заборонено.

Посилити законодавство запропонувала тимчасова комісія по захисту державного суверенітету. Її голова Андрій Климов заявив, що в подіях, пов’язаних з протестами через недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму, «є ознаки зовнішнього втручання у суверенні справи Росії». Причому акції були стихійними — протестувальників ловили на багатьох вулицях Москви. Тому Совфед вирішив підготувати закон «точної фіксації місць, де можна проводити заходи політичного характеру — і де ні за яких обставин їх не можна проводити, вже вибачте», – уточнив парламентарій.

«Точно так йдуть справи в столиці ЄС Брюсселі, — повідомив Климов.— Де ви можете робити те, що вам хочеться, тільки на певних просторах, а вихід за них заблоковано. Я сам бачив колючий дріт, їжаки і бачив людей з бойовими скорострільними рушницями. Це треба мати на увазі. У нас нічого подібного немає, сподіваюся, і не знадобиться. Але в законі це все повинно бути чітко зафіксовано».

Керівник юридичної служби «Апології протесту» Олексій Глухов розповів, що у федеральному законі про мітинги від 2012 року прописано, що в кожному населеному пункті мають бути місця для протестних акцій — так звані гайд-парки. У них «як правило» і повинні проводитися мітинги.

«Ініціатива Ради Федерації загнати протестувальників в резервації — це, по суті, легалізація і так існуючого правозастосування. Ці „єдині місця для мітингів“ напевно будуть в таких ведмежих кутах, що легше знімати актові зали і проводити там. Загалом, у наявності продовження курсу на обмеження прав і свобод громадян», — вважає Глухів.

Нагадаємо, з середини липня в Москві проходять акції протесту з-за недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. На несанкціонованих ходах 27 липня і 3 серпня силовики затримали понад двох тисяч чоловік. Слідчий комітет порушив кримінальну справу про масові заворушення. 10 серпня в Москві відбудеться новий мітинг, але на цей раз вже узгоджений з владою. При цьому протести тривають в Архангельській області через будівництво сміттєвого полігону, раніше потужно мітингували в Єкатеринбурзі в зв’язку з планами влади збудувати у сквері біля Театру драми храм.