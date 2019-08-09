Названо 5 рідкісних і небезпечних побічних ефектів сексу

Зарубіжні експерти назвали 5 рідкісних і небезпечних побічних ефектів, пов’язаних з сексом. Статтю відповідного змісту опублікувало закордонне джерело.

Регулярний секс приносить організму величезну користь. Все ж є випадки, коли статевий акт пов’язаний з серйозними ризиками для здоров’я. Був зареєстрований випадок, коли жінка з Іспанії ледь не померла від анафілаксії після алергічної реакції на пеніцилін. Лікарям вдалося врятувати її життя, але вона не могла зрозуміти, як препарат міг потрапити в її організм. Як з’ясувалося, винуватцем був її статевий партнер, в еякуляті якого була невелика доза амоксициліну, яка передалася за допомогою оральних ласк.

У той час як алергічні реакції на сперму в основному зачіпають жінок, іноді чоловіки стикаються з даним явищем. Це проявляється тим, що на шкірі, що вступила в контакт з еякулятом, з’являється набряк, почервоніння, свербіж і сильне печіння. У деяких випадках це призводить до утрудненого дихання і навіть анафілаксії. Вчені з’ясували, що у 88% представників сильної статі із зазначеною проблемою починається синдром посторгазмічного нездужання, що супроводжується симптомами грипу. Це пояснюється так званою імунною відповіддю.

Якщо сексуальний партнер випадково призведе до надходження повітря в піхву, є невелика ймовірність того, що він потрапить в матку. Це здатне привести до статевого пневмоперитонеуму, при якому суміш газів проходить через фалопієві труби в черевну порожнину. Звідти бульбашки рухаються по тілу, блокуючи кровотік і потенційно вбиваючи людину.

Під час енергійного сексу, яєчко може обертатися само по собі, звужуючи насіннєвий канатик, який транспортує насичену киснем кров. Зрештою скручування загрожує відмиранням тестикули. Якщо чоловік своєчасно відреагує на больові відчуття і набряклість в інтимному місці, то ситуацію можна виправити хірургічним шляхом.

У 2014 представник сильної статі потрапив до лікарні, стверджуючи, що під час інтенсивного заняття любов’ю він осліп на одне око. Як з’ясувалося, такі випадки не є поодинокими. Це пояснюється реакцією, викликаною затримкою дихання і надмірним згинанням м’язів живота. Раптове підвищення тиску, викликане зазначеною дією, значно збільшує очний тиск, розриваючи кровоносну судину і викликає сліпоту.

: ukrhealth.net

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