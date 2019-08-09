Дорофєєва дала відсіч хейтерам нескінченними ногами

Надя Дорофєєва захопила новим образом і заговорила про дуже важливі речі

Відома українська співачка, солістка групи “Время и Стекло” Надя Дорофєєва часто радує шанувальників новинами свого творчого життя в соціальній мережі Instagram. Цього разу артистка показала кумедне фото, на якому позує в красивому образі. Однак у підписі до фото Надя підняла дуже серйозну тему цькування дітей у соцмережах.

“Ваша думка звичайно цікава, але… Нещодавно, на шоу “Голос. Діти”, я усвідомила, що у дітей божевільний стрес від коментарів у мережі – вони там часто зовсім не дитячі, часто безглузді та образливі! Це просто кошмар. Я звичайно все розумію, багатьом просто нічим зайнятися, але от хочеться з цим боротися. Особисто від мене – Бан за вашу “адекватну” оцінку моєї зовнішності і зовнішності моїх рідних і друзів! Це мій особистий аккаунт для всіх, кому я цікава. А тим, з кого виходить негатив і жовч – тут не місце! І особисте прохання, будь ласка, не пишіть негатив дітям! Вони по-справжньому страждають через ваші такі оцінки! Світ змінюється, ми разом з ним! Ми нарешті почали говорити про толерантність, екологію, допомогу нужденним і ще багато про що. Давайте тепер станемо трохи добрішими і тут, у світі інтернету”, – написала Надя.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Авг 2019 в 4:57 PDT

: znaj.ua

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