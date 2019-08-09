В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара

Рекордна зміцнення курсу гривні до долара в Україні стало можливим завдяки збігу кількох факторів.

Про це розповів в ефірі ObozTV член ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що вартість долара в Україні визначається ринком, оскільки НБУ проводить політику плаваючого обмінного курсу.

За словами Фурмана, один з факторів, що впливають на посилення курсу української гривні – високий попит нерезидентів на українські облігації внутрішньої державної позики. Портфель нерезидентів зріс від 6 млрд грн на початку року до 80 млрд грн, повідомив він.

«Другий важливий чинник – ми маємо високі ціни на українські експортні товари, які ми експортуємо за кордон. Надходить валютна виручка. Я б додав такий чинник, як високий врожай у цьому році. Він буде більше, ніж в минулому, а в минулому був рекордний», – підкреслив член ради НБУ.

«Третій фактор – зміна політик центральних банків провідних країн світу. Якщо в минулі роки вона була жорсткою, то зараз вони переходять до політики кількісного пом’якшення. Це означає, що Федеральна резервна система і Європейський центральний банк будуть відповідні суми коштів через різні механізми вливати в економіку. Частина цих коштів буде спрямовуватися в країни, що розвиваються, в тому числі в Україну», – пояснив він.

Фурман також зазначив, що в окремі періоди Національний банк згладжує коливання курсу української гривні в ту або іншу сторону.

«Якщо брати останній період, коли гривня посилювалася, то Нацбанк викуповував надлишок долара для поповнення золотовалютних резервів. З початку року було викуплено з ринку близько 2,5 млрд доларів», – додав він.