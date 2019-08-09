Пропагандисти Кремля в Україні: чому контррозвідка СБУ закриває очі на окремі випадки та загрози

Контррозвідка СБУ фактично не працює, чи закриває очі на окремі випадки та загрози.

Саме контрозвідка мала б арештувати представників ОРДЛО, що прийшли до сірої зони в Станиці та заявили, що населені пункти Станиця та Щастя належати їм, організували провокацію при підтримці представника ООН та іноземних ЗМІ.

То контррозвідка мала б викликати на допити Медведчука та Бойка після польотів до Москви та виступів у Стразбурзі.

Саме контрозвідка мала б встановити зв’язок партії Шарія із РФ.

Саме контррозвідка мала дати оцінку приїздів пропагандистів Кремля Бєлковського та Вєнєдіктова, що працюють на радіостанції яка належить корпорації «Газпром», до Києва та їх прихід до штабу й офісу Президента України Зеленського.

Я знаю десятки порядних працівників СБУ, знаю про різні їх успіхи з контртерористичної діяльності, з кібербезпеки, тощо.

І я розумію, що ці всі загрози національної безпеки є політичним свавіллям.

СБУ все одно чекає реформа, як би не пручалися старі кадри з КДБ та представники олігархії.

Бо реформу потребує Україна, хоче США та НАТО.

У СБУ відберуть непритаманні для спецслужб функції, особливо контроль економічного сектору, та посилять контррозвідку та контртерористичну діяльність. Навіть попри заяви Баканова про претензії до менеджерів.

І чим швидше це станеться, тим скоріше пропагандисти Кремля припинять їздити до офісу Президента.

Мирослав ГАЙ