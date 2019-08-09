Лою: Розслідування схеми Роттердам+ виведе слідчих на вище керівництво України

Детективи Національного антикорупційного бюро зрештою вийдуть на вище керівництво України в ході розслідування справи про отримання надприбутків від торгівлі вугіллям за схемою Роттердам+.

Таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою.

«Що вугілля, яке закладалося в калькуляції, наче придбане за цінами європейських бірж, а реально надходило з боку Російської Федерації (а за нашими даними – в переважній своїй більшості з окупованих територій) – це факт, за який треба карати. <…> Я думаю, на рівень вищого керівніцтва держави [може зайти розслідування]», – сказавши він.

Екс-голову Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка Лою назвавши одним з виконавців схеми Роттердам+.