Казанський: На головному вокзалі країни і навколо нього вічний 1993 рік

Сьогодні, не виїжджаючи з Києва, здійснив занурення на соціальне дно – разом з хлопцями з «Муніципальної варти» прогулявся по околицях залізничного вокзалу. Сказати, що це клоака – значить, нічого не сказати.

Складно повірити, що в столиці таке можливо. Район вокзалу обріс коростою зі стихійних ринків і брудних кіосків, в яких відкрито продають палену горілку. Тут немов вічний 1993 рік. Асоціальні елементи, сміття, бруд, запах сечі. На самому вокзалі інша напасть – нахабне злодійство, як в африканських нетрях. За 2 години, поки ходили по вокзалу, надійшла інформація про 3-х кишенькових крадіжках. Причому в одному випадку постраждали туристи з Гонконга, у яких вкрали не лише гроші, але і паспорта (гарний у людей залишиться враження від нашої країни).

Біля входу в метро на наших очах якийсь біч потрошив крадений жіночий гаманець з кредитними картками і правами водія, який він, ймовірно, перед цим підібрав.

Вокзал облюбували ромські злочинні угрупування, які безкарно роками займаються кишеньковими крадіжками на ЗАЛІЗНИЦІ і в його околицях. Все відбувається на очах у поліції, але правоохоронці так і не змогли навести порядок за все це час. Всіх злодюг давно знають в обличчя і по іменах. Але це не заважає їм у відкриту займатися своїм ремеслом.

Це ганебна і абсолютно неприпустима ситуація. Соромно, що на головному вокзалі країни і навколо нього така клоака.

Кілька фоток. Можливо хтось впізнає дівчину, гаманець якій вдалося відбити у вокзальних ханиг.

Денис КАЗАНСЬКИЙ