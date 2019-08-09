«Хлопці гинули і до цього»: Разумков висловився про війну і «перемир’я» на Донбасі

Новообрана Верховна Рада тільки на рівні законів не зможе вирішити проблему війни на Донбасі, проте зможе стати одним з інструментів для цього.

Таку заяву в інтерв’ю «ВВС Україна» зробив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Так він відповів на запитання журналіста про недавньої загибелі в зоні ООС чотирьох українських воїнів.

«Це трагедія. На жаль, ми в ній живемо вже не перший рік. Але вирішити питання війни на Донбасі на рівні законів неможливо… Проте світ настає не у Верховній Раді, а в бажанні або відсутності бажання деяких учасників конфлікту», – сказав він.

Після питання про те, що режим припинення вогню деякі називають причиною втрат (нібито це дозволяє ворожим ДРГ близько підходити до позицій ООС), Разумков сказав:

«ДРГ і до цього підходили, і до цього гинули хлопці, та це не було пов’язано із затишшям на фронті».

Глава партії також нагадав про пропозицію президента України Володимира Зеленського якомога швидше провести переговори в «нормандському форматі».

«Сподіваюся, що ми зможемо змінити ситуацію, адже президент Зеленський фактично перший, хто почав реалізовувати Мінські домовленості – ми припинили вогонь на лінії розмежування, відвели свої війська, але тільки точково. Треба зробити, щоб цей прогрес поширився на всю лінію фронту», – підкреслив Разумков.