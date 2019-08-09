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Названі країни, громадяни яких найчастіше оформлювали візу до України

09.08.2019

Із січня по липень 2019 року найбільше українські електронні візи оформлювали громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць у Twitter, передає “Європейська правда“.

“Пишаємося в МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019 року, якими користуються іноземці з 52 держав”, – написаввін.

“Цьому зручному новітньому механізму лише дещо понад рік, але цифри красномовно свідчать про його ефективність”, – зазначив Заяць.

За інформацією, яку він оприлюднив, у 2019 році МЗС централізовано оформив понад 20 тисяч електронних віз іноземцям.

Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС еВіза стали громадяни Китаю (12 тисяч 125), Австралії (2 тисячі 368) та Саудівської Аравії (1 тисяча 787).

Найчастіше оформлюють українські електронні візи з метою туризму (16 тисяч 839), ділових поїздок (2 тисячі 355) та приватних подорожей (618).

Наймолодшому апліканту на е-Візу було 2 місяці, найстаршому – 2 роки.

 

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