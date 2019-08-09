На Полтавщині на пожежі загинула чотирирічна дитина

У Полтавській області через пустощі з вогнем загинула дитина чотирьох років. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в області.

Так, 8 серпня о 16:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в господарчій будівлі у селі Степаненки Гадяцького району.

Рятувальники, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 17:00, а о 17:55 – ліквідовано.

На місці пожежі виявлено тіло 4-річної дитини.

Ймовірна причина пожежі дитячі пустощі з вогнем.