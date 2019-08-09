Охоронець поранив спійманого на крадіжці з офісу чоловіка

У Києві працівник приватної охоронної фірми під час затримання поранив в обличчя з травматичної зброї озброєного чоловіка, який попався на крадіжці з офісу. Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській. В офісі спрацювала сигналізація, тож на виклик прибули працівники приватної охоронної фірми.

За даними поліції, у приміщення волонтерської організації проник чоловік та викрав там гроші.

“Коли спрацювала сигналізація, на виклик прибули охоронці. Однак зловмисник не поспішав здаватися та пригрозив мисливською рушницею. У відповідь охоронець застосував зброю травматичної дії: чоловік отримав порання в обличчя. Його доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу”, – повідомили у поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 25-річний місцевий житель.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) КК України. Фігурантові оголошено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.