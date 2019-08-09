Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу стосовно Грицака і Демчины

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем та хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака, який, незважаючи на відставку, продовжує отримувати зарплату, і екс-заступник голови СБУ Павла Демчины.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають сьогодні «Українські Новини».

До суду звернувся адвокат Козак в інтересах одного з громадян зі скаргою на бездіяльність НАБУ.

Суд встановив, що 22 липня адвокат направив на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро заяву про вчинення кримінальних злочинів Грицаком, Демчиной, прокурором Волинської області, начальником Головного слідчого управління та іншими керівниками поліції по 1 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

При цьому, НАБУ не відкрило кримінальне провадження за даними фактами.

2 серпня суд розглянув скаргу і зобов’язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження та почати досудове розслідування.