Небезпечні мости. Який столичний міст «втомиться» наступним?

За останній місяць київські мости все частіше миготять у зведеннях новин. На цей раз справа дійшла і до Паркового мосту (пішохідний міст через Дніпро, що з’єднує центральну частину Києва з парковою зоною і пляжами Труханового острова).

Цей теж «втомився». у виданні Фокус розбиралися, в чому проблема з цим мостом і де чекати ПП наступного разу

Небезпеки немає, але є

Потішатися над перлами Віталія Кличка про «втомлених» мостах законом не карається. Чомусь не карається також і допускати обвалення цих самих мостів. У виданні «Фокус» з’ясували, який наступний міст у Києві може зруйнуватися, якщо столична влада так нічого і не зроблять.

2 серпня, від пішохідної переправи на Труханів острів відвалився величезний шматок залізобетону. Ніхто не постраждав, але це всього лише питання часу. Адже міст не стали перекривати для проведення експертизи та аналізу, а в КМДА відповідально заявили: «Загрози для пішоходів ніякої немає». Тобто споруда втратила частину своєї опорної конструкції, проте це не заважає людям прогулюватися по ньому і краєвидами Києва милуватись?

«На мосту проводять додаткові обстеження. За результатами огляду виявлено, що сталося падіння залізобетонних конструкцій (противорычагов) на опорі №3 (прогін 2-3, несудоходный). Наразі вжиті заходи щодо забезпечення безпеки руху пішоходів по мосту і йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій з відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження«, – йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Цікаво, що міст посипався близько 12 години дня, а менше ніж через чотири години мерія заявила про безпеку для пішоходів. Але, на думку Віктора Петрука, транспортного інженера, колишнього головного спеціаліста Департаменту інфраструктури КМДА, є ризик, що міст продовжить падати.

– Контрпригруз – частина силової схеми моста. Але з-за того, що консолі підвісної частини Паркового мосту коротше половини основного прольоту, їх ваги не вистачає для врівноваження ваги мосту. Зазвичай це компенсують реакцією анкерних опор, на які спираються консолі. Але в Парковому мосту застосована інша схема – контрпригруз, збільшує вагу консолей. І падіння контрпригруза з одного боку призводить до деформації: центральний прогін моста провисає під власною вагою, адже він тепер компенсується лише одного залишилася консоллю, – пояснює транспортний інженер.

І ймовірність того, що і друга частина мосту впаде, занадто велика. Причина руйнувань, вважає Віктор Петрук, видно неозброєним оком: металоконструкція з’їдена корозією.

І так зійде

А адже ще два роки тому, до 60-річчя з дня відкриття, Парковий міст ремонтували. Оновили покриття і перила, подекуди пофарбували, почистили – і на тому спасибі. Але ні до кріплень, ні до самої основі пішохідної переправи ніхто не торкався. Та й навіщо – стоячи на мосту, підстави не бачиш.

Дефекти Паркового мосту експерт зміг помітити, просто прогулявшись по ньому, що, до речі, не радить нікому робити до завершення відновлювальних робіт на опорах. Але для того щоб споруда взяли в роботу, мало просто подивитися, необхідні експертизи і дослідження. Але поки цим питанням не займаються. У КМДА відмахнулися, пославшись на «відсутність загрози для пішоходів», а градоначальник і зовсім мудро поступив у відпустку поїхав.

– Заяву Віталія Кличка про абсолютної безпеки Паркового мосту спирається на відомий радянський «авось», – продовжує наш експерт по інфраструктурі. – Либонь друга частина контрпригруза лівобережної консолі не впаде до відновлення першої. Авось силова схема Паркового мосту витримає нерасчетную навантаження у разі падіння другого контрпригруза. І адже це саме «авось» стосується не тільки пішохідного мосту на Труханів острів, але й недавно побудованого скляного.

На передньому плані видно якісь частини мосту

Пулепробиваемый

З дня відкриття про шляхопроводі через Володимирський узвіз, який в народі називають мостом Кличко, не перестають говорити. І не тому, що він викликає масу захоплення і представляє унікальну конструкцію. А з-за того, що з періодичністю раз на два тижні, тріскається, то «потрапляє під кулі». Умовну червону стрічку на ньому перерізали 25 травня, а на наступний день лопнула скляна вставка – так зване оглядове скло. Винних шукали в різних місцях: від групи невідомих, які влаштували тест-драйв і надто люто скакавших по склу, до самого цього замаху на життя мосту – нібито за цією склу стріляли.

11 липня стало відомо про тріщини в покритті біля стійки мосту, на його початку, і ослабленні тросів. На цей раз звинуватили погоду: через перепади температури міст «втомився». Через пару тижнів, 29 липня, – нове НП: бічне скло тріснуло, а це, якщо не вважати перил, єдиний захист від падіння. «Винних» поки не знайшли.

– Проблема шляхопроводу над Володимирським узвозом у тому, що будувався він спочатку з великими порушеннями, – розповідає Віктор Петрук. – Зверніть увагу на оглядове вікно – між стеклами є повітряний зазор і скупчується волога, а цього бути не повинно. До того ж самі вставки покриті плівкою, яка деформується і переться від ходьби по ній. Але і це не найголовніша проблема. А от надто натягнуті троси, які вже призвели до руйнування закладення перильного огородження (мова про тріщину 11 липня. – Авт.), з приходом холодів вивернуть стійку огорожі ще більше, і це може закінчитися погано. Щоб уникнути трагедії, всього-то потрібно зробити провисання тросів.

Але, судячи з усього, ніхто особливо не поспішає виправляти помилки в конструкції «мосту Кличка»: трісне скло, поставлять огорожі, замінять на нову – на тому і все.

– Мало того, що Віталій Кличко піддав людей на небезпеку, відкриваючи міст, який на той момент не був зданий в експлуатацію. І те, що на наступний день тріснуло лише скло, а не звалився сам міст, велике везіння. Адже ніякі будівельні інспекції перевірок не робили і офіційних дозволів не давали. Так тепер мер ігнорує проблему в цілому, вирішуючи її лише частково. Чому?

Та тому, що жертв немає, – каже наш співрозмовник. – Поки що ніхто не постраждав, кардинальних заходів робити не стануть. І найдивовижніше, що такого принципу дотримується глава міста у відношенні не тільки скляного моста, але всіх інших в Києві. Не знаю, може, і мер, і всі в КП «Київавтошляхміст» до ворожки ходять і та їм пророкує, що все буде добре. Звідки така віра, що і на цей раз обійдеться і авось пронесе, незрозуміло, – розмірковує експерт по інфраструктурі.

Архітектор знає, хто винен

Фокус спробував зв’язатися з автором проекту мосту над Володимирським узвозом Андрієм Миргородським. На жаль, архітектор на зв’язок не вийшов, але веде активну переписку зі всіма «незадоволеними його творінням». Спочатку в тріщинах шляхопроводу він звинувачував вандалів.

«Ми дійсно хотіли зробити подарунок киянам до свята, але не врахували деякі моменти.

Це дійсно наша помилка.

Ми поспішали. По-хорошому, треба було почекати ще кілька днів. Поки застигне повністю асфальт, поки забереться крихта з покриття, поки підніметься трава… Це називається передпусковий період. І в світі він триває тижнями… Але ми помилилися …

Ми не врахували, що поряд з нормальними людьми по мосту пройдуть виродки! У нормах це не враховують, і ми якось не підготувалися…

Наша команда не очікувала, що серед нормальних людей прийдуть нелюди з цеглою і будуть ними перевіряти міцність покривного скла (яке, до речі, тимчасове з-за крихти від асфальту), будуть стріляти в нього з пневматики…»

Потім архітектор звинувачував заїхав на міст автомобіль.

«На опору наїхала машина. Біля мосту рух – до 10 см! Все враховано. Вам не про що писати?» – парирував він усім, хто засумнівався в конструкції моста.

І до цих пір думка його не помінялося.

Велика черга. Хто «втомиться» наступний?

Навесні Віталій Кличко заявив: в Києві 75 мостів перебувають в аварійному стані. Про це він розповів в ефірі «Прямого».

«Дав провести перевірку. 75 мостів у передаварійному стані, втомлені. Три – дуже втомлені. І, на жаль, у цих дуже втомлених мостів та мосту Патона жодного разу капітального ремонту не було після того, як здали в експлуатацію. Йому зараз розробляють технічну документацію, для того щоб ремонтувати. Нам досі не віддали в експлуатацію і не перебуває на балансі Дарницький міст. Подільсько-Воскресенський міст, який ми зараз будуємо. Це міст, який буде з’єднувати правий і лівий береги в напрямку Троєщини. Також в цьому році ми знімаємо ці іржаві конструкції, і зараз на вантах він буде висіти і дуже красиво виглядати. Роботи йдуть», – сказав градоначальник.

Схема пошкодження Паркового мосту (автор Віктор Петрук): На зображенні у верхній частині малюнка, з лівого боку, видно кріплення моста, яке забезпечується вагою консолі і вагою контрпригруза. На нижньому зображенні після обвалу контрпригруза видно, як провисає міст: ваги залишилася консолі недостатньо для утримання мосту з одного боку

За оцінкою експертів, найбільш «втомлений» у Києві міст Патона.

Ще раз зауважимо: про аварійності Віталій Кличко говорив вже в березні, але за проект реконструкції ніхто так і не взявся, а машини за нього як їздили, так і їздять.

І ось 2 серпня, коли Парковий міст осипався, з полотна мосту Патона під великим тиском витекла вода – майже водоспад. Флешмоб мостів якийсь. Але все це вже не смішно. Чому проблема мостів ховається в довгий ящик міської влади?

– Це питання слід безпосередньо поставити і мерові, і відповідальним комунальним підприємствам, – вважає транспортний інженер Віктор Петрук. – Всі мости в Києві десятиліттями не піддавалися ні реконструкції, ні елементарного ремонту. Візьміть приклад легендарний міст «Золоті Ворота» в Сан-Франциско – його безперервно фарбують, рятуючи від корозії і інших пошкоджень. Починають роботи на початку року з однієї сторони і поки дійдуть до іншого – вже рік закінчився, а потім повертаються назад – безперервно і постійно. У нас про таке навіть чути не чули. Адже для того, щоб міст не рушився, його необхідно вчасно перевіряти і хоча б фарбувати, що в підсумку простіше, ніж відновлювати, не дай Бог, звалився міст, – резюмує наш співрозмовник.

Фокус звернувся з офіційним запитом до КМДА. «Ваш запит зареєстрований і направлений в Департамент будівництва та житлового забезпечення», – ми отримали відповідь. Коли він з’явиться, ми оновимо наш текст і напишемо про мостах ще раз.

Проблема кадрів

Поки офіційний лист з мерії ще пишеться, деяку ясність у ситуацію з проблемами столичних мостів зміг внести Сергій Гусовський, депутат Київради, голова депутатської групи «Київська команда».

– Аварійні мости – лише частина великої проблеми, пов’язаної з зношеної інфраструктурою міста. Вирішення цієї проблеми неможливе без стратегії, практики розстановки пріоритетів та послідовності. Відсутність стратегічного бачення у влади міста якраз і призводить до того, що, наприклад, асфальтируются десятки кілометрів доріг, але під асфальтом – старі комунікації, які потрібно замінювати. Або відкривається пішохідно-велосипедний міст, в той час як 75 інших мостів, за словами міського голови, знаходяться в передаварійному стані, – каже Гусовський.

Депутат намалював досить невтішну картину замкнутого кола:

– З одного боку, вирішення питання з проблемними мостами і шляхопроводами відбувається через відсутність стратегічного бачення, а з іншого – через плутанину з кадрами, адже за останні п’ять років неодноразово змінювалися керівники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Все це призводить до того, що важливі питання в місті не вирішуються комплексно, а виключно в режимі «гасіння пожеж.

У підсумку, за словами Віталія Кличка, будівництво самого моста обійшлося в 275 млн грн, плюс будівництво фонтану, благоустрій території та прокладання мереж додали до кошторису 90 млн грн, а на зміцнення схилів було витрачено ще 55 млн грн. Всього вийшло 420 млн грн. І поки – нескінченні ремонти, кошторис яких ще доведеться почути.

Автор: Уляна Купновицкая; журнал ФОКУС