Баржа Гройсмана плывет в Киев

В Киев первая баржа с херсонскими арбузами отправится 12-18 августа. В пути она будет около трех суток.

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Дмитрий Гусев.

Сколько стоить будут херсонские арбузы – не сообщается.

“Баржа обязательно будет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы киевские потребители и люди из других регионов получили самые вкусные арбузы, которые сейчас созревают. А баржа в конце следующей недели отправляется из Херсонской области и будет следовать в город Киев”, – сказал Гусев.

Он отметил, что в этом году урожай арбузов в 2 раза больше прошлогоднего.

Напомним, в 2018 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман похвастался, что у нас возрождается речной транспорт и поэтому арбузы из Херсона в Киев отправили на барже. В социальных сетях его идея вызвала смех.

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