“Это дельфин или что?”. Реклама стоматологии заставила пользователей мучиться кошмарами

Один из стоматологических кабинетов, которые делают процедуру отбеливания зубов, опубликовал в социальной сети Instagram рекламу.

И вроде бы ничего необычного в этом нет, если не считать количество зубов, которое вместилось в “рекламный” рот.

Реклама, опубликованная стоматологами привлекла большое внимание среди пользователей сети. Однако причиной тому стали не предлагаемые услуги, а аномальное количество зубов, которое изображено в полости рта.

View this post on Instagram

We’ll whiten ALL your teeth 🦷 Tag a friend to trigger them

A post shared by HiSmile Teeth Whitening (@hismileteeth) on Aug 5, 2019 at 3:33am PDT

Если рассмотреть снимок более внимательно, то можно заметить, что во рту изображено около 40 зубов, хотя максимальное их количество не может быть более 32.

“Эта картинка разрушила мое утро. Выглядит кошмарно”, “Это дельфин или что?”, “Мне нехорошо от этого”, – написали пользователи сети.

Некоторые из фолловеров предположили, что это был специальный ход для привлечения клиентов.

