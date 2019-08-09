Отримали велику дозу радіації: прізвища і дані про постраждалих при військових випробуваннях в РФ

РосЗМІ опублікували імена і прізвища постраждалих в результаті вибуху реактивної установки під Архангельськом (РФ) .

Всього в результаті інциденту, який стався 8 серпня, шість осіб отримали серйозні дози радіації.

Ось їхні імена:

1. Березін Ігор Андрійович,

2. Плаксін Сергій Сергійович,

3. Перепьолкін Олексій Олексійович.

4. Абалін Дмитро Євгенович

5. Манюсін Олександр Іванович

6. Гришин Сергій Васильович

Відзначається, що всі вони на літаках доставлені в Москву. Їх направляють до державного біофізичного центру імені Бурназяна.

У Міноборони РФ повідомили, що весь одяг поранених вже спалили.