Отримали велику дозу радіації: прізвища і дані про постраждалих при військових випробуваннях в РФ

РосЗМІ опублікували імена і прізвища постраждалих в результаті вибуху реактивної установки під Архангельськом (РФ) .
Всього в результаті інциденту, який стався 8 серпня, шість осіб отримали серйозні дози радіації.
Ось їхні імена:
1. Березін Ігор Андрійович,
2. Плаксін Сергій Сергійович,
3. Перепьолкін Олексій Олексійович.
4. Абалін Дмитро Євгенович
5. Манюсін Олександр Іванович
6. Гришин Сергій Васильович
Відзначається, що всі вони на літаках доставлені в Москву. Їх направляють до державного біофізичного центру імені Бурназяна.
У Міноборони РФ повідомили, що весь одяг поранених вже спалили.