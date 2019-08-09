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У семи областях очікується надзвичайна пожежна небезпека

09.08.2019

У п’ятницю, 9 серпня, у семи областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

“9-12 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів буде спекотно.

 

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