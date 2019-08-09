У Києві сталася різанина: є постраждалі

В одному з ресторанів на бульварі Лесі Українки в Києві між двома компаніями стався конфлікт, який закінчився різаниною. В результаті інциденту постраждали двоє осіб. Про це повідомляє прес-служба столичного главку Нацполіції.

“Повідомлення про бійку до поліції надійшло від адміністрації закладу. Працівники поліції поспілкувалися зі свідками й очевидцями події, а також переглянули відео з камер спостереження. Встановлено, що між місцевими жителями та іноземцями виник спочатку словесний конфлікт, а потім почалася бійка, під час якої ножові поранення отримали двоє киян”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 30-річний потерпілий отримав різану рану голови, а 27-річний – ноги. Їх доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

“Під час огляду місця події правоохоронці вилучили два кухонні ножі та дві виделки. Правопорушників затримали. Це троє громадян іншої держави, 1992 і 1997 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися”, – уточнили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочину й обрано запобіжний захід: 27-річному іноземцю, який безпосередньо завдавав удари ножем – домашній арешт, а двох інших на час слідства відпустили під особисте зобов’язання.