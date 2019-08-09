У столиці маленький собака врятував свою стареньку господиню

У Києві патрульні допомогли літній травмованої жінці завдяки її домашньому вихованцю.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції в столиці, копи отримали повідомлення про необхідність термінової допомоги пенсіонерці на проспекті Гагаріна.

“За словами заявників, вночі вони тривалий час чули гавкіт сусідського собаки. За їхніми спостереженнями цуценя ніколи раніше не вело себе надто активно, не заважало іншим мешканцям, існування чотириногого сусіда було майже непомітним. Тому голосний гавкіт сприйняли, як сигнал тривоги і вирішили перевірити сусідку-бабусю. Вже біля дверей вони почули тихий хрипкий голос, який просив про допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Виявилося, що жінка похилого віку впала і травмувалася. Самостійно жінка не могла ні відчинити двері, ні викликати допомогу.

Патрульні по сходах через балкон третього поверху потрапили до квартири та відчинили двері колегам. Біля вхідних дверей лежала жінка, а поруч з нею сидів радісний чотириногий рятувальник, який зміг гавкотом призвати на допомогу.