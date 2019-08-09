Аніта Луценко розповіла, як опинилась на межі

6 серпня, на YouTube-каналі Клатч Онлайн оприлюднили унікальне інтерв’ю з ведучою проекту Анітою Луценко. Популярну фітнес-тренерку розпитали про найбільш хвилюючі теми.

Одним з питань стала тема про те, чи була вона коли-небудь за крок до анорексії. Аніта чесно відповіла, зізнавшись про унікальний експеримент у її житті – сироїдство. Під час нього вона дуже схудла.

“У моєму житті був період, коли я була на сироїдінні. Я експериментатор і люблю пробувати різні типи тренувань, різні види харчування, подорожей… Три місяці я їла тільки овочі, фрукти і горіхи. Тобто, нічого термічно обробленого. Це було цікаво, тим більше поруч зі мною завжди був мій знайомий, який і став для мене прикладом. Ми багато спілкувалися на цю тему, я була дуже натхненна”, – сказала тренерка.

Однак вже через три місяці несподівано для себе фітнес-тренер зрозуміла, що їй доводиться підв’язувати свої труси розміру XS, щоб вони не спали.

“Тоді ж я побачила, що моїх грудей другого розміру, як і попи, теж немає. Було зрозуміло, що це вже не нормально – я схудла настільки, що крізь шкіру просвічувалися ребра. Тоді я зрозуміла, що не хочу продовжувати це далі, тому повернулася до звичного режиму харчування”, – сказала Аніта.

За словами знаменитості, зараз вона їсть абсолютно все: м’ясо, рибу, яйця, морепродукти, п’є шампанське, їсть глютен. Ось тільки лактозу не п’є.

: znaj.ua

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