На Донеччині шахтарі перекрили дорогу і вимагають зарплату

На Донеччині гірники шахти «Курахівська» перекрили дорогу між містами Курахові та Селидові в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагають погашення заборгованої їм заробітної плати.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Гірники шахти «Курахівська» перекрили дорогу між містами Курахові та Селидові в районі населеного пункту Новоселидівка – вони вимагають погашення заборгованої їм зарплати», – заявив Волинець.

Він зазначив, що у тієї ж годину керівництво ДП «Селидіввугілля» створює тиск на ланкових, бригадирів і на даний момент проводять з ними відповідну виховну роботу.

Волинець нагадав, що з учорашнього ранку шахтарі «Курахівської» блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і налаштовані протестувати до тих пір, поки не отримають зароблених коштів.

Він раніше також інформував, що гірники шахти «Курахівська» 5 серпня пішою ходою дійшли до будівлі ДП «Селидіввугілля» та зустрілися із гендиректором підприємства, який заявив, що кошти для виплати заборгованості із заробітної плати з’єднання бути лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, який наразі перебуває у відпустці.

Альо гірників не задовільнила ця відповідь. Того ж дня у Донецькій ОДА гірників шахти «Курахівська» запевнили, що за два дні вирішать питання з виплати їм заборгованої заробітної плати.