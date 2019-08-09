“В стійло.” Російські власті створять спеціальні місця для мітингів

У Раді федерації Росії планують посилити законодавство про мітинги, зокрема, – створити перелік місць, де можна їх проводити.

Про це повідомляє російське видання “Комерсант”.

Як пояснила член ради федерації РФ Людмила Бокова, якщо закон буде прийнятий, то в кожному місті буде встановлено конкретне місце для мітингів, за межами якого протестувати буде заборонено.

“Ми всі пам’ятаємо танці іноземних парламентарів на Майдані. А серед тих людей, які ходили по вулицях Москви, не було іноземних дипломатів?… Є списки у нас, хто, куди, навіщо ходив. Ми неодноразово говорили про підготовку за кордоном відповідних діячів – і як піхоти, і як організаторів на низькому або навіть високому рівні. Є оперативна зйомка: я бачив, як в провулках навпаки навчали людей ті самі громадяни, які отримують уроки за кордоном”, – прокоментував ініціативу голова комісії з захисту державного суверенітету та недопущення втручання у внутрішні справи РФ Андрій Клімов.