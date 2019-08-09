Ніж з китового вуса. Як чукчі перемогли російську армію і назавжди залишилися вільні

Про те, як чукчі завдяки своїй стійкості та мужності у відкритій 150-річній війні перемогли російську армію, змусивши її відмовитися від планів завоювання своєї країни.

Майор Дмитро Павлуцький, командувач російської військової експедицією на Чукотці, занадто пізно зрозумів, що недооцінив ворога. В бою Павлуцький завжди намагався паралізувати супротивника раптовістю удару. У поєднанні з міццю вогнепальної зброї і підкресленою жорстокістю до суперника це майже завжди працювало. Дикуни не витримували натиску і відступали. Але зараз все пішло шкереберть. Чому чукчі не розбіглися, коли Павлуцький атакував їх? Чому вдарили назустріч? Чому не побоялися йти під кулі?

Шукати відповіді на ці питання не було часу. З десяток чукотських воїнів, покритих громіздкими прямокутними обладунками з вичинених моржовых шкур, з важкими списами напереваги поспішали до Павлуцкому. Одного з них він убив, в упор вистріливши в нього з рушниці. Потім вихопив шаблю і, скажено обертаючи нею над головою, став відступати до невеликої фортеці, складеною із саней. Але фортеця виявилася занадто далеко.

Чукотская експедиція майора Павлуцкого

Весь чукотський період промайнув у пам’яті майора за кілька миттєвостей. Чукотка почалася в його життя 20 років тому, в 1727 році, коли Павлуцький, в той час капітан драгунського полку, з загоном в 400 солдатів імператорським указом відправився з Тобольська на Чукотку «для відшукання нових землиц і призову в підданство немирних іноземців». Прийняття в підданство означало збір данини — ясак. Це слівце втрималося в мові сибіряків з часів Золотої Орди.

За північним мірками 400 бійців були значною армією: все населення Чукотки тоді не перевищувало 10 тис. осіб. Оскільки в племінному суспільстві боєздатні чоловіки становлять четверту або п’яту частину населення, військо вже в 2 тис. бійців відповідало в процентному відношенні гігантської армії Ксеркса в 480 році до н. е. або армії Наполеона у 1812 році.

Загін Павлуцкого увійшов до складу експедиції, якою командував якутська козачий голова (це прирівнювалося до полковничьему звання) Афанасій Шестаков, як усі козаки, безцеремонний, неосвічений і зухвалий. Багато членів експедиції тремтіли перед Шестаковим, як осикові листя, тому що козачий голова, не роздумуючи, пускав у хід важкі кулаки, кроша щелепи і вибиваючи зуби. Для місцевих козаків, часто тікали з Центральної Росії в Сибір від шибениці або каторги, така поведінка було нормою. Багато з них промишляли пограбуваннями, безперешкодно вбиваючи корінних жителів і забираючи в неволю їх дружин і дітей. У петровського офіцера Павлуцкого відразу не заладилося з Шестаковим. Вони досить холодно спілкувалися один з одним ще в Петербурзі, куди перед походом викликали обох; в Тобольську влаштували бійку, а коли експедиція, подолавши понад 6 тис. км, прибула в Якутськ, козачий голова з майором посварилися остаточно.

Лицарі півночі. Завдяки військовому мистецтву чукчі постійно тримали в страху своїх сусідів

Розлючений Шестаков, не сказавши ні слова Павлуцкому, пішов до узбережжя Тихого океану з кількома десятками козаків і сотнею входили в його загін місцевих жителів — якутів, евенів і юкагиров. Козачий голова поспішав втихомирити коряков, які відмовилися платити ясак Російської імперії. Павлуцький потім дізнався, що, пройшовши близько тисячі кілометрів по дорозі з Охотська на північ, Шестаков розграбував і спалив кілька коряцьких селищ, потрактувавши це як приборкання непокірних. Але в березні 1730 року, йдучи по південних схилах Колимського нагір’я, він несподівано натрапив на кілька сотень озброєних чукчів, присутніх в черговий набіг на коряков, яких Шестаков оголосив підданим Її імператорської Величності. Бажаючи показати всім свою владу на Далекому Сході і вірячи в свою перевагу над «жалюгідними дикунами», козачий голова вирішив атакувати чукчів. Але ті виявилися сильнішими: Шестакова закололи списами, а рештки його загону розсіялися. Здобиччю чукчів стали серед іншого прапор, 12 кремнієвих рушниць, 3 гвинтівки, 12 ручних гранат і 12 залізних обладунків.

Після загибелі Шестакова Павлуцкого призначили керівником експедиції і виробили в майори. У вересні 1730 року він прибув на єдину російську військову базу на Чукотці — Анадырский острог, побудований в середній течії ріки Колима, ще у 1660 році. Звідти Павлуцький здійснював каральні рейди проти чукчів. 17 років з невеликою перервою, під час якого він служив Якутським губернатором, майор був начальником Чукотки. Тільки у 1744-1746 роках він із загоном з 650 солдатів, козаків і ясачных юкагиров і коряків здійснив три походи на Чукотський півострів. Під час підготовки військових операцій майор зібрав багато інформації про своє супротивника і був немало здивований.

Справжні люди Півночі

Вперше про чукчах почули в 1641 році, коли ті напали на царських сборщиков ясака мало не за тисячу кілометрів від Чукотки. Відповіддю на це став безрезультатний похід на північ отамана Семена Дежньова. Підкоряючи Сибіру, росіяни всюди діяли однаково: брали в заручники дітей чи близьких родичів вождів, відправляли їх вглиб Росії, а потім диктували вождям свої умови. Вперше цей метод дав збій на Чукотці. Чукотські вожді — тойоны — вважали здачу без бою набагато більшим лихом, ніж втрата рідних.

Брати в рабство чукотських жінок не було ніякого сенсу: при першій же можливості вони перерізали один одному горло або просто відмовлялися від їжі, помираючи від голоду. Цікавлячись причинами таких вчинків, Павлуцький дізнався, що чукчі вкрай легко ставляться до смерті. Воїн, який програв в рукопашній сутичці, зазвичай просив ворога, щоб той убив його, воліючи смерть ганьбі поразки. Чукотські старики, втомившись від життя, часто просили рідних задушити їх або заколоти списами, що ті виконували без докорів совісті: всі були впевнені, що на тому світі, серед «небесних людей» живеться набагато краще, ніж на цьому. Чукча міг покінчити з собою навіть з досади — з-за невдалого полювання або втрати якоїсь важливої для нього речі.

Вогнем і мечем. Підкорення Чукотки відбувалося за тим же сценарієм, що і підкорення Сибіру. Ось тільки чукчі не здалися завойовникам. Картина «Підкорення Сибіру Єрмаком Тимофійовичем» художника Василя Сурікова

Цей північний народ звик жити в неймовірно важких умовах. Зима на Чукотці триває 10 місяців, причому в січні температура падає до мінус шістдесяти градусів Цельсія, а влітку, коли ніде немає порятунку від хмар мошкари, рідко піднімається до плюс десяти. Велика частина Чукотського півострова вкрита високими горами, і всі без винятку землі сковує вічна мерзлота. Тут часто вирують ураганні вітри, налітаючі зі штормового океану, над горами місяцями висять густі тумани. В таких умовах потрібно пасти оленів, ловити рибу і бити звіра. Слабкому це не по плечу. Тому чукчі з дитинства загартовують своїх дітей, змушують їх багато бігати, носити тяжкості, мало спати, не бояться ні холоду, ні голоду. Дорослі чоловіки-чукчі часто володіють неймовірною фізичною силою. А чукотські жінки можуть самостійно полювати, стріляти з лука, бігати на довгі дистанції і навіть фехтувати на списах.

Є у чукчів ще одна важлива особливість. Вони вважають себе єдиними людьми на землі, справжніми людьми — «луораветлан». Всі інші, за їх міфології, недолюди, щось на зразок тварин, життями яких можна розпоряджатися на власний розсуд. А раз так, то немає нічого поганого в тому, щоб відібрати у юкагиров табун оленів або пустити в розхід сім’ю осіла в Сибіру козака. Ось як вийшло, що дикі північні племена тримали в страху всю Чукотку, регулярно нападаючи на поселення своїх найближчих західних сусідів — юкагиров, ітельменів, коряков, якутів, евенів. Ніхто не чув, щоб який-небудь з цих племен сама напала на чукчів: тільки чукчі були призвідниками всіх великих і малих війн на півострові.

В бою вони віртуозно володіли списом і коротким ножем, зробленим з китового вуса, часто вдаючись до військових хитрощів і влаштовуючи засідки. Загартовані кочівники, вони без праці йшли від будь-якого переслідування, буквально розчиняючись у нескінченних просторах Чукотки. Але зате ніколи не ховалися від куль і стріл, не вели нічних боїв, не переслідували противника, а раз відступивши, вважали битву програною. Але головний їх недолік — чесність. Коли Павлуцький поїхав в Якутськ, сотник Василь Шипіцин, що замінив його, скликав у Анадырский острог — ніби на переговори — 12 найгрізніших вождів Чукотки, і наказав убити їх.

«…Немирних чюкч викорінити зовсім»

Після цього російські громили чукчів всюди. Похід вглиб Чукотки 1731 року Павлуцький писав у донесенні в Петербург: «І 9 травня дошед до першої сидячих близько того моря чюкоч юрти, в якій колишніх чюкоч побили… Угледіли від того місця недальнем разстоянии… сидячих одна юрта і колишніх в ній чюкоч побили… І дошед до їх чюкоцкого острожку… і в тому острозі було юрт до осьма, які розорили і спалили». Так брали в підданство північний народ.

Чукчі дуже легко ставляться до смерті. Програв сутичку воїн просив ворога, щоб той убив його, воліючи смерть ганьбі поразки

Всі дії Павлуцкого відповідали письмовим розпорядженням Сенату, виданим після загибелі Шестакова: «…на оних немирних чюкч воєнної оружейною рукою настати, викорінити зовсім». Дружин і дітей убитих воїнів пропонувалося «з їхніх помешкань вывесть і надалі для безпеки розподілити Якуцком відомстві за різними острогів і місць». Іншими словами, експедиції Павлуцкого пропонувалося повністю знищити непокірний північний народ. На допомогу армії відправили корабель: бот «Святий Гавриїл» з складу експедиції знаменитого мореплавця Вітуса Берінга в 1732 році палив яранги на берегах Чукотки.

Чукчі гідно відповіли на геноцид, оголошений Росією. Вони всюди громили зимовища росіян, нападали на союзних їм юкагиров, забирали у них величезні табуни оленів. Павлуцький проводив один каральний рейд за іншим, але ефект від цього був нульовий: чукчі не бажали схиляти голову перед росіянами. Перемогти їх було складно з-за того, що великі битви чукчі вступали рідко, обираючи партизанську тактику: вони влаштовували засідки, захоплювали худобу, вбивали постових. Тоді Павлуцький вирішив вразити ворога небувалою жорстокістю: він немилосердно катував полонених, вбивав жінок і дітей, палив чукотські юрти.

Здавна вуличне прізвисько Павлуцкого було Якуня. Незабаром в чукотських легендах, піснях і казках Якуніним стали називати втілення абсолютного зла, що вбиває і мучить тільки заради того, щоб вбивати й мордувати.

12 березня 1747 року чукчі в який раз напали на коряків і козаків, викравши у них 7 табунів оленів і повівши в полон 8 осіб. Коряки поскаржилися Павлуцкому, і він одразу ж виступив з Анадирського острогу на чолі сильного загону. Щоб наздогнати швидко пересуваються по тундрі чукчів, майор розділив сили, посадивши сотню найкращих козаків і коряків на собачі і оленячі упряжки. Ще дві сотні бійців йшли за ними на лижах.

Через два дні Павлуцький нагнав кілька сотень чукотських воїнів і, не зволікаючи, вступив з ними в бій. Але чукчі, добре вивчили тактику російських, виманили їх з невеликої фортеці, зробленої з саней, змусили вистрілити з рушниць, і, не давши перезарядити їх, кинулися в рукопашну. А в рукопашному бою грізним жителям півночі було важко протистояти. Рушничний приклад розколовся від ударів, і Павлуцький відбивав випади списоносців стволом рушниці, завдаючи іншою рукою шабельні удари. У нього стріляли з луків та кололи списами, але не могли пробити залізного панцира, який захищав його груди і плечі. Тоді чукчі накинули майору на шию аркан і, поваливши на землю, стали душити. Боячись потрапити в полон, Павлуцький сам розстебнув свій залізний нагрудник. Останнім, що він бачив, був короткий ніж з китового вуса.

Надто дорога війна

З загибеллю Павлуцкого війна проти дикого північного народу відразу видихалася. Чукчі тепер знали: якщо вони змогли перемогти всесильного Якуніна, то переможуть кого завгодно. Тому вони сміливо атакували російські селища на річках Колима і Анадир, а також стоянки мимовільних союзників Російської імперії: чуванцев, коряків і юкагиров. Багато назви колимських селищ досі зберігають відгомони тих атак: Погромное, Дуванное (дуванить — ділити здобич), Томилино (там за легендою тужила, вмираючи, російська дівчина, поранена чукотської стрілою).

Хоча Сенат і Сибірський наказ спішно прийняли рішення про перекидання в Анадырский острог додаткових військ, великих військових операцій проти чукчів Росія вже не вела. Чукчі святкували перемогу.

Самурай. В обладунках з моржовых шкур чукотський воїн в рукопашному бою був невразливий

Наступні походи проти них повинен був очолити новий комендант Анадирського острогу — майор Якутського полку, курляндський німець Фрідріх Плениснер, який приїхав на Чукотку в 1763 році. В Якутію його заслали «замість батога покарання» двадцять років тому за надто активну участь у столичній політиці. Новий якутська губернатор Федір Соймонов до свого призначення теж був політичним в’язнем, засланим в Охотск. Обидва колишніх засланців не підтримували політику Російської імперії на півночі.

Замість звітів про рейди проти «немирних чюкчей» Соймонов і Плениснер відправили в Петербург донесення, в якому вказали, що на утримання Анадирського острогу за весь час його існування була витрачена астрономічна сума — 1,4 млн рублів, тоді як від ясачного та інших зборів отримано мізер — всього 29 тис. рублів. Проведення військових операцій на Чукотці ні до чого не призвело: підданими Російської імперії чукчі не стали нападати на коряків і юкагиров не припинили.

В цей час в Анадырском острозі була зібрана величезна за північним мірками армія: 303 солдата і 285 козаків при трьох артилерійських батареях. Сенат був змушений визнати, що ця армія «марна і народу обтяжлива». У 1771 році фортечні укріплення Анадирського острогу були зруйновані і спалені, гармати і церковні дзвони втоплені в Анадыри або закопані. Форпост російської влади на північному сході Сибіру перестав існувати. Війна, яку Росія вела на Чукотці 150 років, закінчилася повною перемогою чукчів. Після відходу росіян вони негайно відігнали далеко від своїх володінь сусідні племена і навіть не побоялися напасти на російську острог в Гижиге, знаходиться в 600 км. від Анадирського острогу, на березі Охотського моря.

Про анекдотах КДБ і золоті Чукотки

Правда, поява біля берегів Чукотки англійських і французьких експедицій змусило владу Російської імперії знову згадати про свої претензії на цей край. Але росіяни винесли з війни з чукчами серйозний урок. Щоб довести іноземцям, що чукчі прийняли підданство Російської імперії, створювалися фіктивні документи про збір ясаку. На ділі «збирачі» міняли у чукчів одні товари на інші, за металеві вироби просячи встановлювати на узбережжі російські герби та прапори.

Відповідно до «Статуту про управління інородців» 1822 року, чукчі жили за своїми законами і судилися власним судом, а платили ясак «за бажанням». У 1885 році капітан Олександр Ресін, надісланий на Чукотку з інспекцією, написав у Петербург: «У сутності ж весь крайній північний схід не знає над собою ніякої влади і керується сам собою». Щоправда, росіяни, вирішили після загибелі Павлуцкого діяти тільки «добром», принесли в ці краї згубний для чукчів алкоголізм та хвороба, яку тут досі називають російською, — сифіліс. І ці удари виявилися згубніша російських куль і шабель.

Розуміючи, що на диких і войовничих чукчів в можливій війні з США можна буде покластися, КДБ завжди було готове відновити геноцид

Тим не менш чукчі вижили, зберігши свою ідентичність та свободу аж до 60-х років минулого століття, коли почалася холодна війна і Чукотка стала розглядатися як важливий у військовому відношенні плацдарм для оборони або нападу. Але і тоді в звичний чукчам уклад життя радянська влада особливо не втручалася. Їй було не до них. У вічній мерзлоті Чукотки знайшли золото — продовження золотих жил Аляски. У 1974 році на Чукотському півострові видобували понад 36 т жовтого металу в рік.

І все ж, розуміючи, що на диких і войовничих чукчів в можливій війні з Сполученими Штатами не можна буде покластися, КДБ завжди було готове відновити геноцид, розпочатий за Павлуцком. Щоб підготувати радянське суспільство до цього, про чукчах цілеспрямовано поширювали анекдоти, виставляють їх як дурних і неосвічених дикунів. Між тим чукчі — єдиний народ Крайньої Півночі, створив власну писемність на основі ієрогліфічного листа. Її розробив наприкінці XIX століття якийсь Теневиль, чукча, вмів писати по-англійськи і по-російськи. Радянська влада знищила праці всього його життя, нав’язавши чукчам кирилицю.

На Чукотці, як і раніше, немає доріг, з-за високих гір та частих туманів літаки часом не можуть пробитися сюди по кілька місяців. Досі на площі в 700 тис. кв. км (для порівняння: площа України, включаючи окуповані Крим і Донбас, — 604 тис. кв. км) живуть лише 50 тис. осіб. З них етнічних чукчів всього 16 тис. осіб. Як і в давні часи, вони промишляють оленярством, полюванням і риболовлею, вірять в «небесних людей» і не бояться смерті.