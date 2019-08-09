Російські пропагандисти планують відкрити свої редакції у Києві, Львові і Одесі

Російська радіостанція “Ехо Москви”, відома своїми ефірами з російськими терористами, які воюють на Донбасі, представниками так званої ДНР та “кримськими блогерами”, не проти відкрити свої бюро у столиці України, а також Львові та Одесі.

Про це в інтерв’ю виданню “Країна” заявив головний редактор “Еха” Алєксєй Венедиктов.

За словами Венедиктова, одна з цілей його приїзду до Києва – це обговорення питання відкриття філії російського видання в Україні, яке буде мовити на радіохвилі, сайті та в соцмережах. Втім, здійснювати проект ризикнуть лише за умови перегляду закону про мовні квоти.

“Я розраховую, що “Ехо Москви” зможе працювати в Україні. Я готовий відкрити бюро в Києві, якщо завгодно, то в Одесі та Львові. Насправді дивно мати бюро в Ізраїлі, Німеччині та Вашингтоні, але не мати тут, в Україні. Мої журналісти повинні гнати звідси інформацію, думки різних політсил в Росію. На це потрібно всього лише 4 – 5 людей”, – заявив головний редактор “Еха”.

Венедиктов уточнивши, що планував відкрити філію видання в Україні ще до Революції, а квоти – це для нього питання не політичне, а бізнесове.