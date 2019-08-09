«Наша Сибір»: красноярський бізнесмен хоче створити нову партію для боротьби з Москвою

«Нинішня влада слабка»

«Наша Сибір»: красноярський бізнесмен Анатолій Биков хоче створити нову партію для боротьби з Москвою

Авторитетний Красноярський бізнесмен і політик Анатолій Биков виступив з ідеєю створення політичної партії «Наша Сибір». Її члени планують боротися з тим, що Москва «з’їдає» гроші регіонів. А ще з безвідповідальними чиновниками, які не хочуть гасити лісові пожежі і надавати посильну допомогу постраждалим від повеней. Про це Биков заявив в інтерв’ю виданню «Красноярські новини».

«Ми не повинні сьогодні залежати від Москви. У 1941 році цю Москву рятували наші діди і прадіди. Вони зараз в гробах перевертаються, коли бачать, яку зворотний ціну ми отримуємо зі столиці. Москва, як рекетир, — використовує регіони, зокрема, Красноярський край, — сказав він. — Дві третини податків з суб’єктів РФ йдуть в Москву. А потрібно відправляти тільки третину, решту залишати в регіоні. Тому ми створюємо свою партію, щоб юридичним і законодавчим шляхом відстоювати свої інтереси, доводити федеральному центру, що бюджет потрібно ділити ось так, а не як зараз».

На думку Бикова, федеральний центр розглядає Красноярський край «як колонію», де місцева влада в особі губернатора і уряду схожа на рабовласників. При цьому коли регіону потрібна допомога — як у випадку з масштабними лісовими пожежами або повенями, — федеральний центр «схаменувся» тільки тоді, коли про це починають говорити вже у всьому світі, вважає він.

В інтерв’ю Биків жорстко критикує чинну владу, називає злочинною бездіяльність чиновників, які з причини «економічної недоцільності» не гасили пожежі в лісах. «Ні федеральна влада, ні крайова не реагували на повідомлення з місць. І тільки коли вже площі пожеж стали просто величезними, в Америці про це заговорили, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв прокинувся, виліз зі своєї барлоги. При цьому в МНС лише статистику підводили. Бачачи все це, я прийшов до висновку, що нам, сибірякам, треба об’єднуватися. Тільки консолідовано ми зможемо захищатися від природних явищ. Покладатися на владу, МНС і поліцію вже не можна. Нинішня влада слабка. Взагалі, у влади сьогодні знаходяться вороги нашої держави, нашого народу. Їм вигідно тільки грабувати і вивозити всі з країни», — заявив Биків.

Як саме нова партія планує мобілізувати суспільство для захисту від лісових пожеж і повеней, Биків не пояснює, але натякає на радянський досвід попередження і ліквідації таких пригод. Разом з тим, судячи з публічних виступів, бізнесмен також виступає за націоналізацію державних стратегічних підприємств, повернення реєстрації підприємств в регіонах. Ще він пропонує побудувати в Красноярську, Кемерово і Новосибірську будинку на 300-400 квартир, щоб вони були в держрезерві і використовувалися для проживання людей, постраждалих від стихійних лих і в результаті інших НП. Нинішній маневрений фонд Биків називає «свійським житлом».

Бізнесмен також прокоментував поведінку губернатора Красноярського краю Олександра Усса. Глава регіону, нагадаємо, спочатку на скарги мешканки Канська відповів реплікою «що ви хочете мені сказати? Права качнути?», а потім заявив, що гасити лісові пожежі «безглуздо і навіть шкідливо». «Я добре знаю Усса, він не дурний чоловік. Я думаю, цю ахінею він несе спеціально, щоб його зняли з посади. Він втомився і наробив багато непоправних помилок. І ось тепер чекає, коли президент махне шашкою і зніме його. Це буде найкращий варіант. Інший — це покинути свій пост в наручниках», — говорить Биків.

Не обійшов Биків стороною і останні протестні акції в Москві. Бізнесмена вразило те, як силовики розганяють мітингувальників і «розправляються з ними». «Ну, ми це вже проходили в 1917-му році. Пам’ятаємо, чим тоді все закінчилося. Але ми зараз своєю партією хочемо консолідувати сибіряків, щоб розмовляти за столом, а не на барикадах», — уточнив бізнесмен.

Znak.com не вдалося уточнити у Бикова подробиці створення партії «Наша Сибір». В його оточенні нашому кореспонденту сказали, що конкретика нової партії може з’явитися протягом місяця.

Чим відомий Анатолій Биков

Анатолій Биков — колишній голова Ради директорів Красноярського алюмінієвого заводу, в 1997-2016 роки був депутатом Законодавчих зборів Красноярського краю. Очолював регіональне відділення політичної партії «Патріоти Росії».

За даними ЗМІ, в 90-х роках був одним з найвпливовіших представників злочинного світу Сибіру. Був засуджений на шість з половиой років умовно як організатор замаху на вбивство. «Нова газета» писала про інші злочини, до яких міг бути причетний бізнесмен, називаючи його при цьому «алюмінієвим королем», «тіньовим губернатором» Красноярського краю і «народним олігархом». Биков був амністований з подальшим зняттям судимості.

ЗМІ також повідомляли, що Биков в різний час контролював багато інші великі підприємства регіону, в тому числі Красноярський металургійний завод, «Красноярскэнерго», «Ачинський нафтопереробний завод», ВАТ «Ачинський глиноземний комбінат», банк «Металэкс». Йому належала «Красноярський паливна компанія». Навесні 2019 року на продаж було виставлено агропромисловий комплекс «Деметра», до якого має відношення Биків. Початкова ціна була вказана в 500 млн рублів.

На офіційному сайті бізнесмена зазначається, що він заснував недержавне освітнє установа для дітей-сиріт — Будинок дитинства «Іван да Мар’я» і благодійний фонд «Віра і Надія».

«Ідея відображає дух часу»

Глава «Політичної експертної групи» Костянтин Калачов вважає, що ідея Бикова відображає «дух і запити часу». «Я вже не перший рік кажу, що якби [екс-президент України Віктор] Янукович і компанія не дискредитували б назву „Партія регіонів“, то це була б найбільш затребувана нині партія, — сказав Калачов Znak.com. — Тому пропозиція Бикова мені здається напівзаходом. Чому тільки Сибір? Централізований унітаризм і ручне керування себе вичерпали не тільки у відношенні до Сибіру. Я не кажу навіть про федералізм, реальному, а не декларативному, але з нашими просторами і проблемами можна і потрібно зробити крок хоча б до унітаризму децентрализованному. Дати регіонам більше самостійності, прав, повноважень. Проводити справжні, а не ритуальні вибори».

На думку експерта, «Биків відчуває мінливу ситуацію». «Але його з цією пропозицією неодмінно звинуватять у популізмі та сепаратизмі, — каже Калачов. — Що, може, навіть заплановано заздалегідь, бо ще голосно нагадати про себе? Шансів на реєстрацію у партії немає. Але свої „15 хвилин слави“ в масштабах всієї країни Биків отримає. Рейтинг його в Красноярському краї на теми критики влади, несправедливості міжбюджетних відносин, мобілізації суспільства на боротьбу з пожежами, ймовірно, зросте. У що він його конвертує? У боротьбу з Уссом? Але ця боротьба, можливо, тільки зміцнить позиції Усса, адже не буде ж Кремль йти на поводу у Бикова? За таких ворогів ще й доплачувати треба», — вважає Калачов. На його думку, хоча партія в результаті зареєстрована не буде, Биків міг би створити громадський рух без офіційної реєстрації.