«Боротьба за науку сьогодні виявляється політичною боротьбою»

Протести в Москві не вщухають. Що змушує успішних людей виходити знову і знову? Інтерв’ю

10 серпня опозиція в Москві планує чергову акцію протесту з-за відмови зареєструвати не залежних від мерії кандидатів у Мосміськдуму. Влада показала, що не збирається здаватися під натиском мітингів, наскільки багатолюдними б вони не були. Навпаки, щодня приходять новини про адміністративні справи, обшуки та арешти щодо учасників протестних акцій. Один з них — співробітник НДІ фізико-хімічної біології імені Білозерського МДУ, науковий просвітитель, автор книги «Походження життя. Від туманності до клітини» Михайло Нікітін. Він був учасником акції 27 липня, його затримали, і фотографія вченого з спотвореним від болю обличчям була опублікована багатьма зарубіжними ЗМІ. Що змушує успішного вченого і письменника відбувся виходити на акції протесту? Чому між владою і науковим співтовариством назріли протиріччя? Про це Znak.com поговорив з Михайлом Нікітіним.

«Вибух стає лише питанням часу»

— Ви продовжуєте брати участь в акціях протесту?

— Так, продовжую. Для мене приводом піти було невизнання підписів кількох колег за їх кандидатів у депутати і, головне, — реакція виборчих комісій. При перевірці багатьох тисяч підписів, очевидно, неминучі помилки. І коли підписалися обурювалися, що при перевірці підписів їх не знайшли в базах даних міграційної служби, що може бути розумніше, ніж перевірити ще раз? Але виборчкоми відмовилися визнавати навіть можливість своєї помилки. Я терпіти не можу, коли хтось вважає себе ідеальним і непогрішним і не вірить, що міг помилитися. Це дуже шкідливе поведінку в будь-якому масштабі — від родини до держави. І дуже поширене на різних поверхах російської влади.

— Що ще вас не влаштовує режим нинішньої російської влади?

— Відповім як інженер: він перекриває зворотні зв’язки. На парових котлах є запобіжний клапан, який дозволяє скинути надлишковий тиск і запобігти вибуху. Аналогічну роль у суспільстві відіграє публічна політика і вільні вибори. Вони дають можливість, щоб голос незадоволених громадян був почутий і їм би не довелося вдаватися до насильства і тероризму. Наприклад, ми всі бачили, як в Америці незадоволені виборці привели в Білий Дім Трампа. Він чужий і для демократичної, і для республіканської партій, а всі журналісти США його люто ненавидять. Навколо Трампа гримлять скандали, але ми не чуємо ні про масові арешти його супротивників, ні про розпад США — тільки про коригування тих рішень Обами, які особливо обурили американців.

Російське вище керівництво як мінімум з 2012 року веде себе, як спятивший начальник котельні, який заварює запобіжні клапани і наказує кочегарам піддати жару. У такій ситуації вибух стає лише питанням часу.

— Яким політичним силам ви симпатизуєте і чому?

— Симпатичних мені політиків дуже мало, всі вони регіонального рівня і, на жаль, обираються не в моєму регіоні — наприклад, мер Петрозаводська Галина Ширшина. Я пішов на мітинги цього літа не тому, що мені особливо симпатичні незареєстровані кандидати у депутати, а тому, що мені обурливі дії виборчкомів і важливі принципи змінюваності влади і чесної конкуренції.

— Учений у лавах опозиції — це, як мені здається, рідкісний типаж. Я спілкувався з вашим колегою по научпопу Олександром Панчиным, і він відповідав на питання про владу і політику обтічно. Ви ж відкрито виступили проти влади і навіть постраждали за свою позицію. Скажіть, що зараз відбувається в середовищі вчених? Вони як і раніше поза політикою чи таких, як ви, в майбутньому може стати більше?

— Чому рідкісний? І у нас в країні, і в багатьох інших вчені більш схильні до опозиційних поглядів, ніж громадяни в середньому. Я питав американських колег про Трампа, відповіді були в основному нецензурні. «Диссернет» — опозиційна організація? По-моєму, так. Серед знайомих мені російських вчених завжди переважали ліберальні настрої, просто до 2011 року вони не суперечили політиці вищого керівництва. Після 2011 року всі ці вчені, не змінивши своїх переконань, виявилися опозиціонерами, і багато хто активно брали участь у протестах. Опозиційні настрої серед вчених можуть бути погано видно зі сторони, тому що багато вчених переконані, що треба робити те, що ти найкраще вмієш, на своєму місці, а не на вулиці. Але в останній рік це переконання вивітрюється.

— Чи є тиск на вас з боку керівництва НДІ в зв’язку з вашою позицією і участю в протестах? Як це буває у випадку, якщо в руки поліцейських потрапляють школярі та студенти.

— У нас в МГУ про випадки тиску керівництва на співробітників, що беруть участь у мітингах, мені не відомо. В МДУ сильні позиції профспілки «Університетська солідарність», багато хто з членів якого ходили на мітинги 20 та 27 липня, і я не очікую ніяких проблем з боку керівництва.

— Влада показує, що налаштована рішуче і не збирається йти на поступки. Звідси питання: ви впевнені, що вихід на несанкціоновані мітинги зможе зрушити ситуацію з мертвої точки?

— Мітинги самі по собі — швидше за все, немає. А поєднання мітингів з написанням колективних листів, скаргами на виборчкоми і ОМОН в Слідчий комітет, на Слідчий комітет прокуратури, з протестним голосуванням у вересні, як мені здається, має хороші шанси на зміну ситуації.

— Ми говоримо з вами напередодні чергової акції протестів 10 серпня. Що ви очікуєте від цієї акції?

— Я очікую деякого посилення. Мені здається, що напруга не знизиться як мінімум до виборів у вересні.

Ірина Єфремова

«Держава є основним джерелом хаосу»

— Як відображається політика правлячої групи на положенні науки?

— Політика правлячої групи відображається на науці так само, як на багатьох інших сферах життя: держава є основним джерелом хаосу і невизначеності. Воно змінює правила та інструкції майже кожен рік. Багато його підрозділи працюють дуже повільно і неефективно. Конкретно біологам дуже заважає митниця, яка може за кілька місяців гноїти на складі імпортні реактиви. Реформа Академії наук і створення ФАНО викликали три роки бардаку у фінансуванні науки. Велика бюрократична навантаження: писання звітів займає дуже багато часу. Хоча у школах і поліклініках з цим ще гірше, ніж в інститутах.

— Що потрібно зробити влади стосовно науки, як правильно вибудовувати відносини з науковим співтовариством?

— Як з будь-яким іншим професійним співтовариством: для початку слухати його. І перед тим, як щось робити (наприклад, змінювати закони і правила), — запитати співтовариство і послухати відповіді. Саме цих простих і банальних речей не вистачає влади у відносинах і з науковим співтовариством, і з іншими спільнотами.

— Припустимо, ви отримали в уряді або адміністрації президента який-небудь впливовий пост. Що будете робити для зміни політики стосовно науки?

— Перш за все буду знижувати бюрократичне навантаження на вчених. Щоб вони витрачали свій час на експерименти і статті, а не звіти.

— Як ви ставитеся до того, що в травні цього року в новий склад ВАК не включили співзасновник «Диссернета» Михайла Гельфанда? Це приватний випадок або прояв якоїсь закономірності, пов’язаної з політичною обстановкою в країні?

— Це закономірність. Як я вже говорив, всі частини влади зараз намагаються закритися від зворотного зв’язку. І «Диссернет» в цілому, і Михайло Гельфанд особисто постачали багато неприємної зворотного зв’язку членам Ваку, пов’язаних з виробництвом фальшивих дисертацій, і, природно, вони постаралися від цього відгородитися.

— Сьогодні від президента і уряду виходить ідея об’єднання науки і якихось духовних сил як загальної основи розвитку російського суспільства. Звідси твердження від багатьох священиків, що між наукою і релігією немає суперечності. Наскільки продуктивна така ідея і які її наслідки для російської науки?

— У цьому питанні ви, по-моєму, змішали кілька дуже різних речей. «Духовні скріпи» не мають приблизно нічого спільного з Євангелієм. Тема суперечностей між наукою і релігією дуже велика, і я можу говорити з нею дуже довго. Зараз мене закидають тапками деякі колеги-просвітителі, але я вважаю, що ці протиріччя сильно перебільшені. По-перше, яку релігію ви маєте на увазі? Буддизм і християнство мають дуже мало спільного, в тому числі і по відношенню до науки. Християнство теж буває різний: у католиків є рішення Папи про те, що теорія Дарвіна вірно трактує походження людського тіла. Середньовічна католицька схоластика була дуже потрібна для подальшого розвитку науки, наприклад, спори про кількість ангелів на кінці голки допомогли навести порядок в уявленнях про нескінченно малих величинах, з чого потім виросло диференціальне числення — основа фізики починаючи з Ньютона. Є досить багато вчених, навіть в еволюційної біології, які були віруючими людьми, і їм це не заважало рухати науку. Наприклад, Феодосій Добжанський (один з творців синтетичної теорії еволюції в 1970-е) був одночасно і священнослужителем РПЦЗ в Америці і публікував богословські статті.

Зараз з наукою конфліктують передусім американські протестанти, це вони породили «розумний задум» (intelligent design) — спробу науково довести божественне творіння світу, життя і людини. У Росії були окремі спроби релігійних організацій втрутитися в науку, наприклад, процес Маші Шрайбер, але вони проходять по категорії клоунади, а не системного тиску на науку.

Набагато актуальніше в Росії втручання церкви в залежні від науки прикладні області, наприклад у медицину. Наприклад, епідемію Сніду в багатьох країнах від Європи до Південної Африки вдалося придушити сексуальною освітою підлітків, а у нас під тиском церкви були закриті такі проекти, успішно розпочаті в нульові роки, в результаті Росія зараз вийшла на перше місце у світі за кількістю нових заражень ВІЛ.

— За прикладами суперечності релігії, зокрема православ’я, і науки далеко ходити не треба. Нещодавно протоієрей Артемій Владимиров всіх вразив «глибиною своїх думок і снів. Виявляється, він спілкувався з Чарльзом Дарвіном уві сні і той йому зізнався, що теорія еволюції — фейк. Це теж клоунада або ж все-таки зіткнення двох світоглядів: наукового і містичного?

— Це клоунада. Протоієрей відкрито оголосив, що займався спіритизмом, що для православного священика неприпустимо.

Євген Одиноков /

«Наукове співтовариство змикається з опозицією»

— Чи можна сказати, що між правлячою групою та науковим співтовариством зріє світоглядний антагонізм? Одні проявляють себе істинними православними віруючими (нещодавно Путін радив дітям читати Біблію, Тору і Коран), а значить, вірять у те, що Землі шість тисяч років народження і людина створена Богом із пороху, а інші вірять тільки в дані науки. Або терпіти один одного можна, головне, щоб влада не лізла в справи науки та навпаки?

— Мало хто що читає. Я читав і Біблію, і Коран, і Данила Андрєєва, і Гурджієва з Кастанедою, причому в досить юному віці, це не робить мене ні віруючих, ні містиком. Всі освічені європейці до останнього сторіччя читали Біблію, проте багато з них стали вченими і атеїстами. Мені здається, ви занадто прямо розумієте вплив прочитаних книжок на переконання людей. Я чув свідчення від людей, яким схильний довіряти, що половина московської патріархії в молодості хіпувати, вживала траву і більш серйозні кошти, слухала аж ніяк не християнську музику і захоплювалася всілякими екзотичними релігіями. А, дивлячись на них і не скажеш!

У християнському богослов’ї є давні і поважні традиції алегоричного, а не буквального тлумачення книги Творіння, тобто далеко не всі християни буквально вірять, що вік Землі — 6 тис. років.

Світоглядний антагонізм між правлячою групою та науковим співтовариством є, але зовсім в іншому: у поглядах на спільну діяльність людей. У правлячій групі прийнято вважати, що будь-яка колективна діяльність кимось організована. Тому вони шукають організаторів протестних мітингів, садять їх під арешт, коли мітинги тривають — шукають «справжніх», глибоко законспірованих організаторів, пов’язаних, природно, з ЦРУ і світовою закулісою. Багато затримані на мітингах розповіли, що в ОВС їх запитували, скільки їм платили за мітинг. І не могли повірити, що люди виходили безкоштовно.

Вчені ж у більшості своїй вміють об’єднуватися з незнайомими до того колегами, щоб разом зробити дослідження, непідйомне поодинці. Це працює не тільки в науці. Я був не просто свідком, а учасником добровільної самоорганізації людей без зовнішнього управління і фінансування з різних приводів: гасіння лісових пожеж в 2010, посадка лісів на місці згорілих в наступні роки, проведення літніх польових шкіл для зацікавлених школярів ще в нульові роки. Наукове співтовариство в цьому змикається з опозицією.

— А підтримка теології як академічної науки про боку міністра освіти Васильєвої вас не бентежить? Це не прояв антагонізму наукового і містичного світоглядів?

— Повторюю: немає світоглядного антагонізму «релігійні держчиновники — раціональні вчені». Наше вище керівництво складають люди 1950-х років народження, які навчалися в радянській школі, вступали в піонери, комсомол і партію. Їм нізвідки було взяти приклад релігійності — старорежимні релігійні люди в основному не пережили репресії і війну. Їх світогляд не релігійне, а нескінченно цинічне. Вони будуть з рівним ретельністю будувати з себе полум’яних комуністів, істинних православних або природжених шаманів, якщо це буде потрібно для збереження і збільшення їхньої влади.

Ольга Юріївна Васильєва — доктор історичних наук, фахівець з історії церковно-державних відносин, тому підтримка теології конкретно нею виглядає для мене як зрозуміла для будь-якого вченого спроба підвищити значимість своєї рідної, знайомою і улюбленою галузі науки, а не як наступ мракобісся.

— Наші чиновники з вищого керівництва відомі своїми псевдонауковими висловами. Наприклад, про «зайву хромосому» і «потужний культурний генетичний код». Були навіть публічні роздуми від президента на тему небезпеку генної інженерії. Чи бачите ви якусь загрозу для науки в тому, що люди з такими уявленнями стоять на чолі держави?

— Основна небезпека не в тому, які у них уявлення про генної інженерії. Набагато гірше, що подібна маячня вони думають з іншим, більш актуальним питанням і починають боротися з вигаданими небезпеками в інтернеті, на виборах і так далі.

— Узагальнюючи все вищесказане, чи не здається вам, що сьогодні боротьба за науку стає політичною?

— Так, боротьба за науку сьогодні виявляється політичною боротьбою. Конкретно в моїй еволюційної біології це непомітно, але в соціології, політології, історії — цілком очевидно. Раптово політизувалася математика, яку використовують для пошуку фальсифікацій на виборах (плакати з графіком розподілу Гауса на мітингах 2011-2012 роках). До біологам політика приходить, наприклад, як рішення про урізання територій заповідників і зниження їх охоронного статусу, щоб «шановні люди» могли там побудувати собі дачу. Або як заборона на вивезення людської ДНК, щоб не дати американцям зробити біологічна зброя, вибірково вбивають росіян. Даю спойлер: таку зброю неможливо, немає ніяких унікальних генів, що відрізняють росіян від поляків або німців. Або як абсолютно маревний справа Ольги Зеленіної, співробітника пензенського НДІ сільського господарства. Спочатку наркополиция попросила провести її експертизу вилученої партії кондитерського маку на предмет можливості виробництва наркотиків з нього, а коли вона написала негативний висновок — тут же сама стала обвинуваченою у контрабанді та збуті наркотиків.