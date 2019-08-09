Побіжний Азаров розсипався в компліментах Кучми з приводу його іменин

Бажаю міцного здоров’я, довголіття, сімейного затишку і ще довгих років плідного життя.

Так на Facebook вітає колишнього президента Леоніда Кучму побіжний екс-прем’єр Микола Азаров.

“З ім’ям другого президента України пов’язаний найбільш високий рівень розвитку економіки країни в 2002-2004 роках.

Під його керівництвом були створені всі основні інститути держави, розроблена і прийнята Конституція України, ліквідована організована злочинність”, – зазначає соратник Януковича.