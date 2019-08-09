Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня. Про це заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Наша політична сила пропонує провести перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання 29 серпня. Для того, щоб не затягувати цей процес, для того, щоб Верховна Рада якнайшвидше почала працювати, і для того, щоб ми змогли показати як парламент ефективну діяльність», — заявив він.

У свою чергу, Артур Герасимов від «Європейської солідарності» запропонував провести перше засідання 3 вересня. Ще більш ранню дату вніс Сергій Льовочкін від ВП «За життя», він запропонував розпочати роботу парламенту 20 серпня.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Після голосування членами підготовчої групи було прийнято рішення про проведення першого засідання Верховної Ради дев’ятого скликання в четвер, 29 серпня.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів до парламенту обрано 225 депутатів за списками 5 партій, що подолали виборчий бар’єр, а також 198 депутатів в одномандатних мажоритарних округах.