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Українські воїни знищили позицію бойовиків на териконі

09.08.2019

Підрозділ Збройних сил України, задіяний до проведення Операції об’єднання єднаних сил, знищив позицію російських найманців.

Як повідомляє “Новинарня“, відео операції у ятницю, 9 серпня, оприлюднив на сторінці у соцмережі Facebook армійський волонтер Юрій Мисягін.

“Менше слів – більше справ”, – прокоментував Мисягін кількасекундне відео.

Воно супроводжується лаконічний діалогом військових:

– Готовий!
– Давай, давай, давай!
– Даю!

Через кілька секунд військовий отримав ствердну відповідь: “Є”.

Помітно, що позиція, яку вразили Осі, розташовувалася на териконі.

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