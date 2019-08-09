Українські воїни знищили позицію бойовиків на териконі

Підрозділ Збройних сил України, задіяний до проведення Операції об’єднання єднаних сил, знищив позицію російських найманців.
Як повідомляє “Новинарня“, відео операції у ятницю, 9 серпня, оприлюднив на сторінці у соцмережі Facebook армійський волонтер Юрій Мисягін.
“Менше слів – більше справ”, – прокоментував Мисягін кількасекундне відео.
Воно супроводжується лаконічний діалогом військових:
– Готовий!
– Давай, давай, давай!
– Даю!
Через кілька секунд військовий отримав ствердну відповідь: “Є”.
Помітно, що позиція, яку вразили Осі, розташовувалася на териконі.