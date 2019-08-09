Як за 50 грн проїхати 300 км: вигода електромобілів вразила дешевизною і зручністю

Будь-яка людина, розмірковуючи над питанням, купити електромобіль, буде думати, як його заряджати і скільки це коштує.

Зовнішній сервіс електричних заправок поки залишимо – поговоримо про те, у що обійдеться домашньому бюджету нагодувати електромобіль, якщо у вас є власний будинок і/або гараж з розеткою. OBOZREVATEL розбирався в нюансах.

Оскільки автомобілі різного класу можуть мати різні параметри акумуляторів, то в “середніх по палаті” цифри сенсу не багато. Тому розглянемо питання на двох прикладах: Tesla Model S і Nissan LEAF.

Потрібен спеціальний шнур?

Власники електромобілів відповідь на це запитання знають, але оскільки ми тут думаємо, зупинити вибір на електрокарі, то пояснимо: так, потрібен. Він входить в комплект з авто і нагадує велику зарядку від телефону або ноутбука. Функціонально він захищає акумулятор машини від стрибків напруги в мережі.

Підійде звичайна розетка?

Прийнято вважати, що електромобіль можна абсолютно без проблем заряджати від звичайної розетки 220 Вольт, отже воно і є. Наприклад, ресторатор Діма Борисов, який за сумісництвом і власник Tesla Model S, розповів українським ЗМІ, що для зарядки свого автокара будинку він вивів на вулицю звичайну розетку на 220 вольт.

Але поряд з цим думкою зустрічаються і категоричні рекомендації «не робити цього ні в якому разі». Є і більш помірковані відповіді.

Насправді не все так просто. Справа в тому, що через звичайну розетку ми будемо заряджати Tesla “до повного бака” близько 45 годин, пояснив співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. Це мало кого влаштує. І тут є кілька виходів.

Встановити трифазну розетку і використовувати більш потужний кабель – тоді можна зарядити електромобіль, наприклад, до 90 кВт*год за 4-6 годин. Такий обсяг вважається корисним для Tesla, при максимальному на сьогоднішній день в 100 кіловат. Але розетка, в будь-якому разі – не саме надійне підключення. При довгій роботі вона, як мінімум, буде нагріватися і може перегоріти.

Для постійного користування в гаражі радять безпосередньо до мережі (не через розетку) підключити стаціонарне сповнений пристрій для електромобіля (Wall Connector). З його допомогою ви зарядіть Tesla до 90 кВт*год за 4 години. Воно коштує до 1000 євро. Можна також купити портативну «зарядку» Mobile Connector, яка за ціною приблизно в два рази дешевше. Але її частіше використовують не для будинку, а для подорожей.

За скільки часу і грошей можна зарядити електромобіль у своєму гаражі

Є ще варіант – встановити трифазну розетку і використовувати більш потужний кабель. При такому варіанті часу на «заливку» 90 кВт*год піде до 6 годин. Це теж прийнятний, хоч і не такий надійний спосіб.

У Nissan LEAF при збільшеній ємності акумулятора, вона становить 30 кВт*год. Стало бути і вона зарядиться швидше, хоч і проїде менше.

Tesla з повної зарядки проїжджає 450 км. А Nissan в реальних умовах – 200 км. Заводський максимум для новенького Ліфа при ідеальних умовах – 250 км.

Підсумуємо. Час зарядки при інших рівних тим довше, чим вища ємність батареї, і тим більшим буде пробіг без підзарядки.

Виходить, що Nissan навіть від звичайної розетки, видає 2 кВт у годину, можна повністю заправити за 15 годин. І відповідно, в рази швидше при наявності описаного вище апгрейда.

Скільки це коштує?

З урахуванням того, що зараз в Україні діє тариф 1,68 грн за 1 кВт*год електроенергії (при споживанні понад 100 кВт*год), за заправку наших крихт треба заплатити 150 грн – за Tesla (до 90 Квт*год) і 50 грн за Nissan(до 30 кВт*год).

Але! Витрати на електрику можна скоротити, встановивши спеціальний лічильник (як правило двузонний) для того, щоб платити по «нічному» тарифом. Тоді заряджаючи авто з 11 ночі до 7 ранку, ви заплатите половину звичайного тарифу. Тобто 75 і 25 грн за повну зарядку наших Tesla і Nissan відповідно.

Отже, вам знадобиться близько 4-х годин часу, в залежності від класу автомобіля (ємності батареї), заплатите ви за це від 50 до 150 грн за повний бак. І можна їхати свої законні 450 км без підзарядки Tesla і 200 км – на Nissan.