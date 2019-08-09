У лидера группы “ДДТ” Юрия Шевчука скончалась мать

Скончалась мать фронтмена петербургской рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

Об этом пишет «» со ссылкой на семью артиста, передает Zrada.today.

Мать Шевчука – Фания Акрамовна – умерла на 95-м году жизни в своей квартире в Уфе. Ее смерть наступила в ночь на пятницу, 9 августа. Шевчук прилетел в Башкирию, чтобы проститься с родительницей. Похороны пенсионерки пройдут завтра, 10 августа, на Южном кладбище в кругу ее семьи.

Тысячи поклонников группы «ДДТ» выражают соболезнования Шевчуку в соцсетях. Официальный пост по поводу личной трагедии рок-музыкант не опубликовал.

Шевчук был сильно привязан к матери, при первой возможности рокер всегда прилетал в Уфу, чтобы навестить ее. Фания Акрамовна привила артисту любовь к искусству: она – старейший уфимский художник. После смерти отца Шевчук стал чаще наведываться к матери. По словам Шевчука, Фания Акрамовна заменила его сыну Пете мать. В 2017 году рокер дал интервью, в котором назвал свою мать единственным человеком, которого он боится:

«Боюсь? Маму. Она у меня живая: ей 92 года. Фания Акрамовна, я тебя очень люблю и боюсь. Боюсь не облажаться перед тобой. Мамочка моя хорошая. Она – художник, она – молодец».

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