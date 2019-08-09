На производстве Amazon в жестких условиях работают сотни школьников — The Guardian

На заводе Foxconn на производственных линиях для устройств Amazon Alexa работают сотни школьников, причем часто — с ненормированным графиком.

Об этом со ссылкой на утечку документов о производстве сообщает The Guardian.

Согласно свидетельствам работников и указанным документам, они часто должны были работать сверхурочно и по ночам, что нарушает трудовое законодательство Китая.

Китайским заводам разрешается нанимать работников в возрасте 16 лет и старше, но нельзя заставлять их перерабатывать или работать на ночных сменах.

Подростков из школ и технических колледжей города Хеньян в компании устраивают как «стажеров», а их учителям платят за сопровождение. При этом, учителям предлагают поощрять работать больше тех школьников, кто не хочет работать сверхурочно.

Издание рассказывает историю Цяо Фэнг, 17-летней школьницы, которая изучает программирование. Каждый день ей нужно было наклеить защитную пленку на 3000 устройств Echo Dot. Учитель сказал ей, что она будет работать по 8 часов в день, 5 дней в неделю, но условия изменились: 10 часов в день, 6 дней в неделю.

«Освещение на заводе очень яркое, становится очень жарко. В начале я не была привычной к этой работе, со временем пришлось адаптироваться. Но работать по 10 часов в день очень утомительно», — рассказала она.

По ее словам, она жаловалась менеджеру, что не хочет работать сверхурочно, тогда учитель уведомил ее, что отказ может сказаться на выпуске из школы и стипендии.

Всего на заводе работает порядка 1000 школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Некоторые из них проработали более двух месяцев на сборке устройств Echo и Echo Dot. Стажерам платят около $2,3 в час.

В Foxconn признали, что нанимают школьников нелегально и что попытаются исправить ситуацию.

«Мы удвоили надзор и мониторинг программы стажировки с каждой из школ-партнеров, чтобы удостовериться, что ни при каких обстоятельствах стажерам не дают работать сверхурочно или по ночам», — цитирует издание представителей компании.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!