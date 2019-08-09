У Києві підстрелили грабіжника, який з рушницею увірвався в дім депутата

У ніч на 9 серпня, в Дарницькому районі Києва сталося пограбування. На вулиці Бориспільська, 34 грабіжник заліз через вікно, виніс гроші з сейфу і, відкривши двері зсередини, вийшов на вулицю, зустрівшись віч-на-віч з охороною, що прибула.

Близько 02.15 охорона зреагувала на проникнення в офіс одного з депутатів. В руках у грабіжника була мисливська рушниця, яку він направив на опонента.

Представник охоронної фірми зробив попереджувальний постріл у повітря, але усвідомивши, що грабіжник ось-ось вистрілить, відкрив вогонь першим. Одна гумова куля потрапила в стіну будинку, а друга – в щоку зловмисникові.

На місце події приїхали патрулі поліції і затримали озброєного чоловіка.

У нього в сумці вони знайшли близько 50 патронів для рушниці, кілька балаклав і вкрадені гроші.

Кілька місяців тому він вийшов з місць позбавлення волі.