У Затоці родина торговців напала на поліцейських під час рейду

У Затоці на поліцейських, які проводили рейд торгових точок, напали двоє місцевих жителів.

Конфлікт виник на грунті того, що продавщиця одного з магазинів не змогла надати ліцензію на продаж алкоголю і сигарет. Після вимог з боку поліції надати необхідні документи, 29-річний чоловік жінки і його 56-річна мати почали вести себе агресивно.

Вони лаялися, штовхалися і відірвали погон з уніформи офіцера поліції. На вимоги заспокоїтися і вести себе ввічливо бешкетники не реагували.

Був складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами) КупАП. А бешкетників притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції)