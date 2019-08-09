Бокал вина в день не снизит риск болезней сердца

Правильный образ жизни и положительные эмоции сохранят здоровое сердце. Снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний ежедневное употребление красного вина не способствует.

Об этом сообщает elenasmodels, передает Zrada.today.

По словам эксперта, в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний важную роль играют положительные эмоции. Стресс негативно влияет на организм человека. Попов критически отнесся к распространенному мнению о позитивном влиянии бокала красного вина на работу сердца. Научно этот факт не подтвержден.

Бокал вина в день — сравнительно безопасная доза. Употребление напитка в этом количестве, как показали результаты исследований, особого эффекта на изменения в сосудах не оказывает. Сделать это способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний бессмысленно.

Врач рекомендовал после 40 лет посещать кардиолога раз в год, а также регулярно проходить диспансеризацию. Любые боли в области грудной клетки требуют внимания специалиста. К этому нельзя относиться легкомысленно. Снижение толерантности к физической нагрузке и изменения в состоянии нижних конечностей – первые признаки нарушений в функционировании сердечно-сосудистой системы.

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