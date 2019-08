Бывшего мужа Ани Лорак заметили с новой девушкой

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию. В «Инстаграме» Мурат Налчаджиоглу делится впечатлениями от поездки.

В микроблоге он публикует совместные кадры с новой пассией. Как утверждают очевидцы, пару видели в живописных местах курорта Пальма-де-Майорка. В подписи к снимкам мужчина признался, что теперь его жизнь становится удивительной и настоящей.

Спутницу Мурата, по данным СМИ, зовут Самия Ахметова. Девушка проживает в украинской столице. Не так давно турецкого предпринимателя видели в обществе жгучей брюнетки в ночном клубе Киева. Пара вела себя достаточно раскованно, не стеснялась чувств к друг другу.

Life is getting real and amazing 😉 when you find the person who really feel the same things with you feel the same steps for the future ❤️😘 @ahmetowasamia

A post shared by Murat Nalcacioglu (@muratnalca) on Aug 8, 2019 at 10:56am PDT

Ани и Мурат были в браке почти десять лет. В конце января 2018 года пара развелась. Они поддерживают дружеское общение ради дочери Софии. Сейчас певица встречается с продюсером Егором Глебом. По данным СМИ, пара планирует узаконить отношения.

