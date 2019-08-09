Родина екс-шефа одеської поліції заробила втричі менше, ніж коштує її майно

Родина екс-начальника Одеської поліції Дмитра Головіна, підозрюваного у привласненні речових доказів, володіє майном приблизно на 29 мільйонів гривень, хоча її заробіток за останні 20 років склав лише 9,3 мільйона гривень.

Про це пише Слідство Інфо.

Дмитро Головін понад 20 років працював в органах Міністерства внутрішніх справ.

За даними офіційного слідства, за цей час генерал Головін заробив близько 3 мільйонів гривень. Протягом цього ж періоду його дружина Анастасія отримала ще 5,5 мільйона гривень доходів.

Сам генерал має досить скромне декларацію: на нього записана лише частина квартири в одеській новобудові, будинок на окупованій Луганщині й спільна з дружиною квартира в окупованому Криму.

Водночас Анастасія Головіна володіє будинком в Одесі, ще однією квартирою в окупованому Криму й двома земельними ділянками на Одещині. А рік тому придбала квартиру в новому житловому комплексі в самому центрі історичної Одеси, на вулиці Великій Арнаутській.

На сестру генеральської дружини Оксану Слепцову записані чотири квартири в новобудовах Києва та ще одна в Одесі. Однак за останні двадцять років Слєпцова отримала лише 229 тисяч гривень доходів, тобто менше ніж за 12 тисяч гривень на рік.

Восени минулого року журналісти з’єднання ясували, що Дмитро Головін живе в таунхаусі в житловому комплексі “Золотий бугаз” на березі Чорного моря. Спершу він приховував цю нерухомість і лише після публікації розслідування вказав, що апартаменти записані на дідуся його дружини. Згідно з офіційними даними, які озвучили прокурори в суді, дідусь за останні двадцять років отримав загалом 21 тисячу гривень, тобто близько тисячі гривень на рік.

За підрахунками журналістів, орієнтовна ринкова вартість усієї нерухомості генеральської родини сягає приблизно 29 мільйонів гривень.