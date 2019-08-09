Зайва чашка кави провокує мігрень

Наприклад, якщо ви п’єте щодня одну-дві чашки містить кофеїн напою, і вам раптом захотілося випити третю, не дивуйтеся, якщо після цього у вас разболітся голова. Детальніше про це можна прочитати у свіжому номері «Американського медичного журналу».

Щоб оцінити вплив кофеїну на виникнення мігрені, вчені спостерігали за станом 98 добровольців. Більшість з них були жінки, які страждали від двох до 15 головних болів в місяць.

Протягом шести тижнів добровольці вели щоденники, в яких відстежувалися такі фактори способу життя, як споживання кофеїну та алкоголю, фізична активність, рівень стресу.

Ризик головного болю зростав з кожною чашкою

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

66 відсотків учасників розповіли, що пили від однієї до двох чашок кави в день, в той час як 20 відсотків не вживали ніяких напоїв з кофеїном. Дванадцять відсотків свідчили, що пили три-чотири порції щодня. В цілому учасники повідомили про 825 мігрені за період дослідження.

Для більшості, схоже, не було ніякого зв’язку між однією-двома чашками напою з кофеїном і мігренню. Однак серед тих, хто рідко вживав кави, навіть одна або дві порції збільшували ризик головного болю.

І цей ризик зростав в міру збільшення кількості чашок. У людей, які приймали три або більше порцій, ймовірність мігрені у той же день була в 1,4 рази вище. У той час як у тих, хто приймав п’ять чи більше порцій, ймовірність виникнення головного болю була в 2,61 рази вище.

Дослідники уклали, що бажано обмежувати себе однією-двома чашками кофеиновых напоїв в день. Колеги гарвардських вчених, які вже встигли ознайомитися з результатами дослідження, оцінили його як вельми корисне.

За матеріалами NBC News

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