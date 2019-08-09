Без Грицака СБУ почала плідно співпрацювати з НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що співпраця з СБУ значно поліпшилась останнім годиною, і у зв’язку з цим анонсував на найближчий час «цікаві справи» щодо високопосадовців.

Про це він сказавши на пресконференції в Укрінформі.

“Приємно відзначити те, що нарешті з’єднання з’явилася можливість не воювати зі всіма…, а мати гарну співпрацю. Є певний прогрес у відносинах з СБУ. Зокрема, це стосується справи Роттердам плюс”, — сказав Ситник.

Він пояснив, що, зокрема, була проблема у висновках експертизи, через відсутність яких неможливо було оголосити підозру. Але днями цей висновок був отриманий СБУ і тому вчора перші шість підозр було оголошено. “Радій, що співпраця з СБУ по багатьох напрямках налагодилась. Є цікаві матеріали щодо високопосадовців, чого не було з моменту створення НАБУ. Зараз є дійсно цікаві напрацювання і я сподіваюсь, що ви про них скоро почуєте”, — підкреслив Ситник.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Грицак (на фото), відомий своєю роботою на користь Віктора Медведчука і зрадництвом, перебуває у відпустці перед звільненням.