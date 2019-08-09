У день мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків

Федеральна служба виконання покарань Росії 10 серпня проведе в Москві турнір з водіння автозаків – автомобілів для перевезення затриманих і підозрюваних.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Учасники продемонструють навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху і навички стрільби», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 10 серпня в центрі Москви заплановано узгоджений мітинг чисельність до 100 тисяч осіб з вимогою допустити до виборів незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму і закрити кримінальну справу про масові заворушення, порушену після несанкціонованої акції 27 липня.. Попередні аналогічні заходи 27 липня і 3 серпня не були узгоджені з владою і закінчилися масовими затриманнями.

Російські пропагандисти відзначають, що «головне тюремне управління Російської імперії першим у світі з пенітенціарних відомств запропонувало та експериментально випробували в Санкт-Петербурзі перевезення арештантів в укріплених критих автомобілях». 11 серпня відзначається в Росії як День транспортної служби кримінально-виконавчої системи.