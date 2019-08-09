Масштабне ДТП з маршруткою під Житомиром: десятки постраждалих

У п’ятницю, 9 серпня, в районі села Тетерівка (Житомирська область) в ДТП потрапив мікроавтобус з пасажирами і автомобіль «БМВ».

Як повідомляють в ГУНП Житомирської області, травми отримав 24 людини: пасажири і водій мікроавтобуса, а також водій і пасажир легкового авто. На щастя, обійшлося без жертв.

За попередніми даними, «БМВ» загорівся в результаті зіткнення. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного відділення поліції, екстрені служби.

Серйозне ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса сталося і в Луганській області. Там на 72 кілометрі автодороги Н-2, біля будинку № 17 кв. Енергетиків в Щасті 46-річний водій, керуючи вантажним фургоном Mercedes-Benz, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic. Водій останнього — 48-річний чоловік перевозив пасажирів з Станиці Луганської в Сєвєродонецьк.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП сім пасажирів Renault Trafic і водій автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.