Це за межею розуміння, — журналістка Коберник звинуватила заступник голови ВП Тимошенко у брехні щодо розсилки заяви Богдана

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму свіжому інтерв’ю надав журналістам неправдиву інформацію.

Про це пише журналістка видання theБабель Катерина Коберник на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Сьогодні Тимошенко в інтерв’ю Лізі сказав, що ВП не зможуть знайти, хто злив заяву Богдана про відставку у ЗМІ, а сам він скачав заяву з сайту 24 каналу і просто розсилав журналістам. Я навіть не буду коментувати, як співробітник ОП, який курирує комунікації зі ЗМІ, у відповідь на запитання журналістів може відправляти фото з сайту. Це за межею розуміння», — написала Коберник.

За словами журналістки «theБабель» опублікував фото заяви в 19:50. У відповідь на їх запит уточнити інформацію про відставку «Інтерфакс», Тимошенко надіслав фото заяви Андрія Богдана.

«На сайті 24 каналу фото з’явилося через 3 хвилини після нас, так само, як і на «НВ». На двох останніх сайтах, крім іншого, на фото стоять вотермарки, у Тимошенко — немає», — сказала Коберник.

Журналістка стверджує, що Тимошенко намагався просунути цю історію в ЗМІ приблизно з 17:00 1 серпня.

«У цей час він надіслав фото у редакцію, як мінімум одного відомого новинного змі, але розміщувати фото без допкомментариев там відмовилися. Першим фото з’явилося на медведчуковском NewsOne — приблизно в 18:00 (якщо дивитися зараз). і ніхто цього не помітив, ніхто не послався, тому що змі Медведчука моніторять погано, а Тимошенко в інтерв’ю відзначив», — заявила Катерина Коберник.

«Завдання медіа — не торгувати особами, не хайповать, не дружити з «великими», а розповідати своїм читачам правду і не мовчати, коли влада бреше. не мовчати, навіть якщо це загрожує життя, безпеки і майбутнього. В цьому випадку цілий ряд провідних журналістів країни знає, що топ-співробітник ВП бреше. Бреше дуже примітивно, грубо і цинічно. Бреше, тому що вірить, що журналісти промовчать. І промовчать не тому що їх життю або безпеці щось загрожує, а просто тому, що вони не захочуть псувати відносини з владою, щоб не втратити інсайди, приходити на оффреки і шаурму в ліс. Такі скріни, як наш, є у кількох редакцій», — зазначила журналістка.

Також вона сказала, що «theБабель» зараз один публікує скрін листування і ризикує потрапити в інформ блокаду команди президента.

«Ми не хочемо бути німими свідками брехні влади. якщо ми промовчимо зараз, де гарантія, що не зробимо це ще і ще раз. Сподіваюся, коли ВП спробує назвати наш скрін фотошопом або ще чимось, колеги опублікують і свої. Якщо немає — такі чиновники саме те, що ми всі заслужили, а це не так», — підсумувала Коберник.